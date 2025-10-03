松岡充、30年前のデビュー時アー写公開「ずっとかっこいい」「永遠のスター」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】ロックバンド・SOPHIAのボーカル、松岡充が2日、自身のInstagramを更新。デビュー30周年を迎え、過去のアーティスト写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】松岡充、30年前の若々しいアー写
松岡は「本日、SOPHIA、松岡充デビュー30周年迎えました」とファンに報告。「30年間の間、側で一緒に走ってくれたメンバー、支えてくれたスタッフ、そして、何より愛してくれた皆に、心から感謝いたします。thank you」と感謝をつづり、デビュー当時のアーティスト写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「懐かしい」「永遠のスター」「おめでとうございます」「ずっとかっこいい」「昔と変わらない」「感動しました」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆松岡充、デビュー30周年を報告
◆松岡充、30年前のアー写投稿に反響
