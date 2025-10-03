要潤、草なぎ剛からのプレゼントに歓喜「恋愛に似た気持ちになりました」【終幕のロンド】
【モデルプレス＝2025/10/03】俳優の草なぎ剛が10月3日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ「終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー」（10月13日スタート／毎週月曜22時〜）制作発表に、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、小澤竜心、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、中村雅俊、風吹ジュンとともに出席。要が草なぎからのプレゼントを明かした。
「共演者に伝えたいこと」という話題では、要が「僕は剛さんと何度も共演させていただいたんですけど、今回、（撮影の）最後の方でプレゼントをいただいたんですよ。ネルシャツを」と草なぎとのエピソードを告白。「（草なぎは）古着がお好きで、すごいおしゃれな格好をいつもされていて、僕もそれに影響されて、古着を後半に着だしたんです。で、ちょうど季節の変わり目なので、ネルシャツを探していたんです。その時に、ちょうどいただいたんです」と、ちょうど探していたタイミングでのネルシャツのプレゼントに驚いたことを振り返った。
要はその当時の心境を「なんか、恋愛に似た気持ちになりました。通じ合ってんじゃないかな、と」と述懐。草なぎが「たまたま自分の買い物をしていたら、『なんかこのサイズ、要さんのサイズだな』って。色も、『新幹線大爆破』の時に（要が）着てたTシャツの色と一緒だ、と思って。それで」と過去の共演作の印象から購入したことを打ち明けると、要は「そこに僕がいるのがすごい話なんですよね。常に僕のことを思ってくれている。すごいありがたい」と感激していた。
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれる。（modelpress編集部）
