地面師だけじゃない…「買い手はもう決まってます」法廷で暴かれた不動産売却めぐる詐欺 “リアルなウソ”で2500万円超の被害

「買主はもう決まっています。あとは手続きだけ」──。男にそう告げられ、言われるがまま次々とお金を振り込んだ。だが、実際には買主などいなかった。契約書や名刺、丁寧なメールのやりとり…巧妙な偽装で、被害者は4人、被害総額は2500万円以上にのぼった。

東京23区の中古マンション平均価格が1億円を超え、不動産市場が活況を呈するなか、地面師などの詐欺師たちもまた、カネの臭いに吸い寄せられていく時代。信頼を逆手に取った犯行の構図が法廷で明らかになった。

決済延期…積み重なる費用

「ローンが通れば、すぐに決済できる」。男はそう告げてきた。

東京都内のマンションを売却しようとしていた30代男性に対して、男は買主が外食産業のオーナーで、社員寮として使いたい話があると伝えた。男性の元には契約書が送られ、預かり証の画像も届いた。“手数料”や“リフォーム費用”を振り込み、すべてが順調に進んでいるかのようにみえた。

だが、決済は何度も延期され、費用だけが積み重なっていく。

「買主がローンを通すために、物件の価値を上げる必要がある」

男にそう言われ、リフォーム代や適合証明書の費用を求められた。振込先は、仲介業者の口座ではなく、なぜか“知人名義”の個人口座。だが、男性は疑わなかった。なぜなら、所有していた別の物件の売却は実際に成立していたからだ。

一度ちゃんと売れたため、その取引が信頼につながってしまった。

それが“仕掛け”だった。

丁寧なやりとり、契約書も存在

男は不動産仲介業者を名乗り、所有者に「買主が決まっている」と持ちかけた。契約書には実在する人物の名前が記され、手付金の預かり証も提示された。メールや電話のやり取りは丁寧で、名刺もあった。

だが、買主とされた人物は「そんな契約、知らない」と証言した。

この手口で、男は4人から計2500万円以上をだまし取った。被害者の中には、売却の話を信じてローンの繰上返済まで済ませた人もいたという。

「会社役員が社員寮として使いたいので、相場より高い価格で購入希望している」

「司法書士費用が必要」

「買主が不動産物件を購入するためローンの承認がまだ下りない」

そんな言葉を信じて、ある男性は2カ月間で30回にわたり計1000万円以上を支払った。

それでも決済は一向に進まず、買主も現れない。やがて弁護士に相談して、詐欺の可能性に気づく。

「返すつもり」も交際費に消え…

同様の手口で複数の人から巧妙に金をだまし取った男。

「いずれ契約が成立すれば返すつもりだった」と主張したが、裁判所は「実態のない取引を装い、金をだまし取った」として詐欺の故意を認定。2025年9月、東京地裁は懲役5年の実刑判決を言い渡した。

振り込まれた金は返金のために管理されていたわけでもなく、生活費や交際費に消えていた。「他の案件で収入があれば返すつもりだった」という供述は通用しなかった。

男は、実際に不動産仲介業者として活動していた経歴があり、名刺や契約書の作成にも慣れていた。共犯とされた部下とともに、複数の被害者に同様の手口で接触し、信頼を得た上で金を引き出していた。

仕組みに沿った“リアルなウソ”

名刺があり、契約書があり、会話は丁寧。

買主の名前も、社員寮という用途も、すべてが現実味を帯びており、荒唐無稽ではなく見抜くことが難しいリアルさがあった。

実際に一度売れた物件があったことも、信頼を後押しした。判決は「社会的信頼を損なう悪質な犯行」と断じたが、こうした事件は、特別な人だけが巻き込まれるわけではない。

信頼は、合理的な判断の積み重ねの中で生まれる。だからこそ、仕組みに沿った嘘は、誰にでも届いてしまう。それらを見抜く力と、未然に防ぐ仕組みの整備が問われている。