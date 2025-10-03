¤µ¤ó¤Þ¤Ï¥Î¡¼¥®¥ã¥é¤Ç¤â¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃË¡¡¾®äØÀéË¤Ï¡©
3ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ìÈ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤ÎµÁÍý·ø¤µ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò¤¢¤²¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ê10·î1Æü¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤µ¤ó¤Þ¤ò¾Ò²ð¡£¥¸¥ç¡¼¥¯¤Þ¤¸¤ê¤Ë¡Ö6·î¤«¤é3²ó¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤è¡£²¶¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏË»¤·¤¤ÃË¤Ê¤Î¤è¡×¤È¡¢200¾¡Ã£À®¤òÁ°¤ËÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤¿ÅÄÃæ¤ò¶ì¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶âÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¾®äØÀéË¡Ê52¡Ë¤Ï¡Ö¿Æ¤·¤¤Ã¯¤«¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤é¡Ø¤è¡¼¤·¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤ë¡ª¡Ù¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¿è¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë·ÝÇ½µ¼Ô¡¦ÃæÀ¾ÀµÃË»á¤¬¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥®¥ã¥é¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢²¿»þ¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¥«¥á¥é¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö¾®äØ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¥®¥ã¥é¤òÀè¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Â¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë´Ø·¸À¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤¿¤È¤¨²Ç¤Ï¤ó¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤â¡¢¥®¥ã¥é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£