ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢ÈþÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï¤Ê¡È¾¯Ç¯¤Á¤ã¤ó¡É»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤âÃå¤³¤Ê¤¹¡×¡Ö´éºÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¤Î¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ã¤½¤êÈþÂÀ¤â¤â¤Ç¡È¥Ý¡¼¥º¡ÉÈÄÌîÍ§Èþ¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÈÄÌî¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¾¯Ç¯¤Á¤ã¤ó»äÉþ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£T¥·¥ã¥Ä¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö´éºÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤âÃå¤³¤Ê¤¹¤È¤â¤Á¤óÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ Îø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Á¡¼¥àK½êÂ°¡£°¦¾Î¤Ï¡È¤È¤â¤Á¤ó¡É¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Øcawaii¡ª¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥®¥ã¥ëÉ÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥®¥ã¥ë¤Á¤ó a¡¥k¡¥a¡¥ÈÄÌîÍ§Èþ¤È¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2009Ç¯¡¢AKB48Æâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ê¥Ã¥È¥¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ò·ëÀ®¡£11Ç¯1·î¡¢¡ÖDear J¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£13Ç¯8·î¡¢AKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ W¡õ¥Ç¥£¥±¥¤¥É MOVIEÂçÀï2010¡Ù¡Ê09Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¸¤¹¤«³Ø±à¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤Î¤¾¤¤á¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤·¤Î¥Ê¥Ë¥ïÈÓ¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·Ù»ëÄ£°ä¼ºÊªÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£21Ç¯1·î¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£21Ç¯10·î¡¢½Ð»º¡£Æ±Ç¯¡¢¼«¿È¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØRosy luce¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
