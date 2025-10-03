９月３０日に双子出産を発表したタレント・中川翔子が、入院中の様子を投稿した。

まずは２日にインスタグラムで「痛すぎる！！！」と題して「お腹切った場所が痛くて痛くて。手術当日よりどんどんどんどん痛い」と、帝王切開の術後に苦しんでいると報告。「笑うとマジで無理なのに、桂子さんに笑わされて痛すぎて号泣してしまった。ほんと勘弁してください」と、母・桂子さんに笑わせられたという。「前屈みでゆっくりしか歩けないし寝返りうてない無理」と、常に痛いそうだ。

続く３日の更新では「手だけで初登場の夫です」と題して投稿。２０２３年４月の結婚発表時には、夫について「同年代で、動物が大好きで夢に向かって働く姿を尊敬しています」と説明しており、その夫が初めて“登場”した。夫は、中川が抱っこする赤ちゃんのほっぺを人差し指でフニフニしている。

中川は「ちゃんと双子、朝から元気にミルクのみました！良かった。まだ三日なのに個性はっきりな双子、面白い」と赤ちゃんの様子を明かす。そして「夜お腹痛くて眠れなかったけど病院に居られる時間がチャンス！とさっき１時間、授乳のあとわたしがお昼寝させていただきました。痛み止め我慢しなくていいしナースコール遠慮しなくていい、と改めて先生から教わりました。ありがたすぎる。そうします。お腹の痛さ回復のために入院できてる今こそ、自分の身体回復も頑張らないとだや！」とつづった。

写真を見たフォロワーは「かわいい。親子水入らずの幸せ空間。ご主人様の綺麗な人差し指が赤ちゃんの頬に触れ合えて嬉しい瞬間のひと時ですね！」「初登場の旦那様の手！！美しすぎるー。これだけで旦那様の人柄が分かる気がする笑」「しょこたんの旦那様、素敵な方なんだろうなー」などの声を寄せた。