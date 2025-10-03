2020年12月にすい臓がんで亡くなった剣劇女優・浅香光代さん（享年92）。かつて彼女が暮らした浅草の一等地に建つ自宅兼事務所だった「浅香ビル」は、2021年に売却。現在、稽古場があったフロアは、訪問看護関連のサービスを展開する会社のオフィスとして使われていることがNEWSポストセブンの取材でわかった。

【写真】91歳になった浅香光代さんの内縁の夫・世志凡太氏の現在。他、若かりし頃の浅香さんと世志氏の2ショットなども

生前、30年近く自宅ビルで浅香さんと生活を共にしていた内縁の夫で元コメディアンの世志凡太氏（91）も、自宅売却後に浅草から姿を消していた。取材班は行方を追った──。【前後編の後編。前編を読む】

スポーツ紙記者が語る。

「世志さんは音楽プロデューサーとして『恋のダイヤル6700』や『学園天国』などでヒットした『フィンガー5』を世に送り出し、コメディアンとしても活動していました。2006年からは茨城県のFM局で帯番組のレギュラーも務めていました。

世志さんは浅香さんの葬儀で、『浅草のためにも、日本の芸能のためにも浅草の大スター・浅香光代を偲ぶ会のようなものを開催したい』と、語っていましたが実現されず、最近はメディアに出演することもほとんどなくなりました」

世志氏は元気なのだろうか。9月中旬、取材班は茨城県取手市に住む彼の元を訪ねた──。

利根川を渡って10数キロ走った集落に世志氏の自宅はあった。目の前に田んぼが一面に広がる2階建ての一軒家で、世志氏は浅香さんが可愛がっていた猫の「たっくん」と暮らしていた。2階にはスリランカ人の男性が暮らしている。

「いやー、ありがとうございます。本当にありがとうございます。世志凡太、元気でございます。91歳になりました」

と涙ながらに話す世志氏。部屋の御仏壇には、左側に世志氏のご両親のお位牌、右側には浅香さんのお位牌が置かれていた。

「いやー、嬉しいなー。浅香さん、良かったなー、東京から来ていただいて、ありがとうねー」

──以前は演劇の制作などを手掛けていましたが、現在はどのような生活をされていますか？

「月曜日と金曜日の週2回はデイサービスに通っています。周りはみんな、おばあちゃんばかりで100歳近い人もいます。全員で12〜3人くらい。朝から水前寺清子さんの『三百六十五歩のマーチ』に合わせて歩いたり、体操をします。お昼ご飯を食べて、お風呂に入って夕方前には戻ります。浅香さんのことを知っている人もいて、『達者な方でしたね』と言われました」

──浅香さんの知名度はさすがですね。

「周りのおばあちゃんやスタッフは、私のことは"浅香光代さんの夫"とか"元芸能人"という認識のようです。『何か芸を見せて』と言われることもありますが、そういうときはおちゃらけを言ったり、昔舞台でやったコントをやったりします。『お医者さんに行くとね、ほんとに長い廊下をずっと歩くんですよ、それがほんとの老化現象！』って言うとウケちゃってね」

──浅香さんが亡くなられてもうすぐ5年が経ちます。お墓参りには行っていますか？

「行ってませんね……。取手からじゃとても（遠くて）行けないんですよ」

自宅について

浅香さんが亡くなった後、世志氏が「お別れ会」開催や「浅香光代記念館」設立の計画を立てたが、いずれも行われないまま今に至っているという。自宅の相続は浅香さんの息子らに行われ、内縁の夫である世志氏は「息子さん2人には会っていない……」と、多くは語らなかった。浅草の自宅がなくなり、世志はFM番組のレギュラーを持っていたのが縁で、茨城県に身を寄せることになったようだ。

──浅草のご自宅には訪問看護の事務所が入っています。

「ええ、いいじゃないですか。問題ないですよ」

──ビルの表札は「浅香光代事務所」「浅香流 家元稽古場」「浅香太郎」（愛猫）と、そのまま残されていました。

「嬉しいなー、浅香さん、名前がそのままになってるんだって、ありがたいよなー、嬉しいよなー、良かった良かった（お仏壇に向かって涙ながらに語りかけ、鼻をすする世志氏）」

──浅香光代さんと過ごした日々のなかで、何が印象に残っていますか？

「……思い出せませんね、本当に遠い昔ですもん。1999年のミッチー・サッチー騒動？ 野村沙知代ね（押し黙る）」

──一人暮らしで寂しさはありますか？

「猫がいるので寂しくないです。結構楽しいですよ。猫の"たっくん"はもうおじいさんで20年近く生きています。今の楽しみはテレビでお相撲を見ること。

大横綱大鵬の孫・王鵬を応援しています。これはおもしれぇなと、ひょっとしたら横綱になるかなと思って」

──ご病気などはしてないか？

「腰が悪いだけで、ほかはお陰様で大丈夫です。いつお迎えが来てもおかしくない。でも友人からは『あと2、3年は大丈夫だよ』って言われていて、ありがたいことですね」

世志氏はそう語ると、アルバムや部屋に飾られた浅香さんとの写真を指差しながら、2人の日々を思い返していた。

（了。前編から読む）