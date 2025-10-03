◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)

カブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手がパドレスをやぶり、地区シリーズ進出を決め、母親と喜びを分かち合いました。

シーズン序盤から鈴木誠也選手と共にカブスの打線をけん引していたPCA選手。終盤に調子を落とすも31本塁打35盗塁で「30-30」を達成。オールスターにも選出される活躍をしました。

ポストシーズン進出を果たしたカブス。PCA選手は2回にダルビッシュ有投手から無死満塁から先制のタイムリーを放つなど、4打数3安打1打点の活躍。守備でも安打制の当たりを防ぐ華麗な守備を見せます。そして9回の最後の打者フレディ・フェルミン選手のフライをキャッチしたPCA選手。ゲームセットを迎え後ろを振り向きファンへ雄たけびをあげました。

地区シリーズ進出が決まり、喜ぶPCA選手に駆け寄ったのは母親のアシュリーさん。俳優業を行う傍ら少年時代のPCA選手のキャッチャーとしてボールを受けていました。11歳の時には約110キロのボールを投げられるようになっていたPCA選手。アシュリーさんはボールが体に当たっても動揺せず平然とした対応で息子に寄り添っていました。

2人はハグで喜びを分かち合い、PCA選手はアシュリーさんとグラウンドで自撮りを行いました。