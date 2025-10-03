ÂçÃ«ÅÐÈÄÂè1Àï¤Ï7»þ38Ê¬¡¡ÃÏ¶èS¤Î»î¹ç³«»Ï»þ´Ö·èÄê
¡¡¡Ú¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤¬¡¢4Æü¸á¸å6»þ38Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ38Ê¬¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÅìÃÏ¶èÇÆ¼Ô¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£Âè2Àï¤Ï6Æü¸á¸å6»þ8Ê¬¡ÊÆ±7Æü¸áÁ°7»þ8Ê¬¡Ë³«»Ï¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤¹Âè3Àï¤Î³«»Ï»þ´Ö¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Èº£±Ê¾ºÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÂè1Àï¤¬4Æü¸á¸å1»þ8Ê¬¡ÊÆ±5Æü¸áÁ°3»þ8Ê¬¡Ë¡¢Âè2Àï¤¬6Æü¸á¸å8»þ8Ê¬¡ÊÆ±7Æü¸áÁ°10»þ8Ê¬¡Ë³«»Ï¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£