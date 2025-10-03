暑い夏にお世話になったエアコンや冷蔵庫、猛暑グッズ・・・

次のシーズンに気持ちよく使うためにも、きちんと“夏じまい”しませんか？

エアコン掃除はプロの技で

まずは夏に酷使したエアコンの夏じまい。

掃除や家事の代行サービス「ベアーズ」の榑林まりあさんにプロの技を教わりました。

【ストッキング団子】

汚れたフィルターの汚れを簡単に落とせるのが「ストッキング団子」。

使い古したストッキングをはさみで切り、要らない靴下を入れてくるくると丸めます。

フィルターの表面を軽くこすると静電気の力でホコリをしっかりと吸着してくれます。

【軍手雑巾】

複雑な形をしている羽の部分には「軍手雑巾」がおすすめ。

両手にゴム手袋と軍手を重ねてはめ、片方は水に濡らして中性洗剤をつけます。

指先で羽部分を抜いて水拭きし、反対の乾いた方の手ですっと乾拭きすれば簡単です。

指先で感覚が分かるので、窓のサッシの掃除などにも便利です。

終わったら内部クリーン機能や送風運転で内部をしっかり乾燥させ、カビを防ぎましょう。

夏物の衣類は“しまい洗い”

しっかり洗ったはずなのに、次のシーズンになると黄ばんでいる白いシャツ。

衣替えで夏の衣類をしまう前に、繊維の奥に入り込んだ汚れを落としておきましょう。

「酸素系漂白剤」を40℃前後のお湯に入れ、約30分衣類を漬け置きします。あとは普段通り洗濯すればOKです。

洗濯機自体も「洗濯漕洗浄モード」でカビや汚れを落とすのもお忘れなく。

製氷機の水垢を撃退！

色がつくタイプの製氷機クリーナーも便利ですが、実は家にあるものでも製氷機をキレイにできるんです。

それが「お酢」。

「お酢1：水3」の割合で清浄機に入れて、製氷します。

その後、お酢の匂いが取れるまで水で数回製氷すれば洗浄完了です。

水垢はアルカリ性、お酢は酸性のため、中和されて汚れが落ちやすくなります。

ついでに冷蔵庫内の温度も見直し。

食材の量やメーカーにもよりますが、秋冬は設定温度を「弱」にすることで、電気代の節約になるそうです。

ハンディファン バッテリー何％で保管？

株式会社オウルテックによるとー

◆ファン（羽）部分

➡エアダスターや隙間ブラシで羽のホコリを落とす

◆持ち手

➡汗や皮脂がついているので水で薄めた中性洗剤を布につけて拭き取る

※電源ボタンや充電ポートに水分が入らないように注意

また、保管する際にはバッテリー残量50〜80%が推奨されています。

0％だと、バッテリーとしての機能が劣化してしまいます。放置し過ぎると充電そのものができなくなってしまう可能性もあるそうです。

逆に100%でも内部の化学反応が進みやすくなり、バッテリーの寿命が短くなるということです。

日傘はシャワーでお手入れ

傘ソムリエの土屋博勇喜さんによると、意外と傘には汚れがついているので、そのままだと日傘の寿命が短くなってしまうそうです。

◆表側

➡38℃〜40℃のシャワーで10秒間流してホコリや油分を落とし、陰干しする

汚れは薄めた中性洗剤でタオルを使って優しく落とす

◆裏側

➡UVコーティングが劣化してしまうので水濡れNG 万が一濡れた場合は乾拭きをする

傘は摩擦に弱いので、たたむときはギュッとせずソフトにたたんで保管します。こうすることで生地や骨組みの機能の低下を防ぎます。

大掃除も「秋」にやる方がラク

「ベアーズ」の榑林さんによると、大掃除のおすすめは「秋」。

夏だと汗だくになってしまうし、冬だと水や風が冷たい。どちらでもない秋が一番掃除がしやすいそうです。

例えばキッチンの油汚れも気温が低いと油がカチカチに固まってしまいます。秋は冬より油汚れがゆるみやすく、少しの力で落とすことができます。

シーツ、カーペット、カーテンなどの大物の洗濯も、湿度が高くなりにくく乾きやすい秋の晴れた日がぴったり。

年末にかけて忙しくなるので、大掃除は今の時期に早めに済ませるのがいいかもしれません。

（ひるおび 2025年10月1日放送より）