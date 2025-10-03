ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、10月3日から9日まで実施している。

国内ダイナミックパッケージの1名あたりの料金は、東京/羽田発着札幌2日間（2名1室、ホテルグレイスリー札幌泊）が31,200円から、沖縄3日間（2名1室、ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート泊）が39,500円からなど。出発期間は10月4日から2026年9月23日まで。出発日・宿泊施設限定で最大15,000円の割引クーポンを配布するほか、四国限定で特典付きプランを用意する。

国内ホテルでは1室あたり、沖縄ハーバービューホテル（3名1室素泊まり）が25,800円から、ホテルモントレ ラ・スールギンザ（2名1室素泊まり）が28,400円から、ホテルインターゲート金沢（同）が8,000円からなど。宿泊期間は10月4日から2026年9月23日まで。

海外ダイナミックパッケージでは、最大8万円分の割引クーポンを用意する。出発期間は11月1日から2026年6月30日まで。海外ホテルでは、マイルを通常の3倍積算する。