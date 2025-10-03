ロッテ『ラミー』がしゃりっとフローズンに 「コメダのフラッペ」初の季節限定商品が誕生
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、ロッテの販売するチョコレート『ラミー』とコラボレーションした『コメダのフラッペ Rummy』※を、コメダ珈琲店の一部店舗にて、7日より季節限定で販売する。
【写真】しゃりっと食感と＆クリーミーな甘みを楽しめるコメダのフラッペ
「ひんやり、しゃりしゃり、じんわり。」な「コメダのフラッペ」が、新たなおいしさを届ける。今年60周年を迎えるロッテの人気チョコレート『ラミー』とのコラボレーションで、フラッペ初の季節限定商品が誕生。
『ラミー』の魅力をぎゅっと詰め込んだ同商品は、ひと口飲めば、芳醇なレーズンの香りと甘みが口いっぱいに広がる。しゃりっとしたチョコ風味のフローズンに、砕いたチョコチップが加わり、食感の楽しさもプラス。ホイップとチョコソースをしっかり混ぜればさらに深みが増し、トッピングのレーズンとともに、より豊かな味わいに。飲み進めるほどにクリーミーで、ちょっぴり大人な気分を楽しめるぜいたくな時間を過ごすことができる
※酒の風味が香る商品（1食あたりのアルコール分約0.04％：推定値）
■コメダ珈琲店 開発者コメント
「コメダのフラッペ」初めてのコラボレーション商品が、ついに誕生いたしました！
今回ご一緒させていただくのは、60周年を迎えるロッテの大人気チョコレート『ラミー』。この特別な節目に、『ラミー』の魅力を新しいかたちで届けたいという想いから、「コメダのフラッペ」で新たな味わいを生み出しました。幅広い方に楽しんでいただけるよう、試行錯誤を重ねて仕上げた一杯です。
『ラミー』は洋酒を使った大人のためのチョコレートとして長年愛されてきましたが、今回のフラッペではその世界観をやさしくアレンジ。初めて『ラミー』に触れる方にも、「コメダのフラッペ」を楽しみにしてくださっている方にも、ワクワクしていただけるような商品になったと感じています。
両社のこだわりが詰まったこの一杯、ぜひお楽しみください。
■商品概要
価格：770円〜1010円
※店舗により異なる
販売期間：10月7日〜2026年1月下旬予定
※季節限定につき各店なくなり次第終了
販売店舗：「コメダのフラッペ」を販売するコメダ珈琲店
【写真】しゃりっと食感と＆クリーミーな甘みを楽しめるコメダのフラッペ
「ひんやり、しゃりしゃり、じんわり。」な「コメダのフラッペ」が、新たなおいしさを届ける。今年60周年を迎えるロッテの人気チョコレート『ラミー』とのコラボレーションで、フラッペ初の季節限定商品が誕生。
『ラミー』の魅力をぎゅっと詰め込んだ同商品は、ひと口飲めば、芳醇なレーズンの香りと甘みが口いっぱいに広がる。しゃりっとしたチョコ風味のフローズンに、砕いたチョコチップが加わり、食感の楽しさもプラス。ホイップとチョコソースをしっかり混ぜればさらに深みが増し、トッピングのレーズンとともに、より豊かな味わいに。飲み進めるほどにクリーミーで、ちょっぴり大人な気分を楽しめるぜいたくな時間を過ごすことができる
■コメダ珈琲店 開発者コメント
「コメダのフラッペ」初めてのコラボレーション商品が、ついに誕生いたしました！
今回ご一緒させていただくのは、60周年を迎えるロッテの大人気チョコレート『ラミー』。この特別な節目に、『ラミー』の魅力を新しいかたちで届けたいという想いから、「コメダのフラッペ」で新たな味わいを生み出しました。幅広い方に楽しんでいただけるよう、試行錯誤を重ねて仕上げた一杯です。
『ラミー』は洋酒を使った大人のためのチョコレートとして長年愛されてきましたが、今回のフラッペではその世界観をやさしくアレンジ。初めて『ラミー』に触れる方にも、「コメダのフラッペ」を楽しみにしてくださっている方にも、ワクワクしていただけるような商品になったと感じています。
両社のこだわりが詰まったこの一杯、ぜひお楽しみください。
■商品概要
価格：770円〜1010円
※店舗により異なる
販売期間：10月7日〜2026年1月下旬予定
※季節限定につき各店なくなり次第終了
販売店舗：「コメダのフラッペ」を販売するコメダ珈琲店