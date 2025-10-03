大阪王将、新コンセプト店舗を東京青梅市でオープン/選べる3タイプのランチを提供、デザートメニューも充実

餃子専門店「大阪王将」は10月1日、新コンセプト店舗として「大阪王将 青梅店」をリニューアルオープンした。創業55周年の2024年を機に展開を始めた「新モデル店舗」の一環で、既存店舗をリニューアルして開業。日常使いの街中華をそのままに、多様な人の好みに応える“暮らしにフィット”する食を提供する。

大阪王将は2024年から、街中華を生かしつつ店舗の雰囲気やメニューを刷新した「新モデル店舗」を開始。ガッツリとした茶色い料理だけでなく、彩り豊かな野菜を取り入れたり、ハーフサイズメニューを提供したりと、女性や家族連れも入りやすい店舗として展開している。現時点で12店舗を構える。

テーマは“暮らしにフィット”すること。地域に合わせた店舗展開もスタートさせており、「大阪王将 青梅店」はその1つとなる。

大阪王将 青梅店

〈選べるランチと豊富なデザート･ドリンクが魅力〉

「大阪王将 青梅店」の目玉となるのは、自分好みに選べる3タイプのランチと豊富なデザート･ドリンクメニュー。ランチはライト(税込980円〜)/スタンダード(税込1,380円〜)/プレミアム(税込1,750円〜)と3タイプから選択できる。

ランチメニュー

スタンダードランチは、主菜と副菜に、ごはん、スープが付いたバランス良く満足感が得られるセット。プレミアムランチは、スタンダードをベースに複数の副菜とデザートが加わる。ライトランチは主菜と副菜のみ。

「今日は軽めに」「野菜多めで」「がっつり食べたい」といった、ユーザーの日々の気分や体調などに合わせて選択できる“ちょうどいいを感じられる”食事を提供するという。

ホイコーローランチ

スイーツやドリンクメニューも多数取り揃える。「大阪王将 レトロプリン」(税込680円)をはじめ、パフェや季節のスイーツ、40種類以上のドリンクメニューを提供。ドリンクバーは、セット税込290円/単品税込490円。

大阪王将 レトロプリン

「子どもと一緒に選ぶ楽しさを味わいたい」「午後の仕事に向けて気分を切り替えたい」など、多様な利用シーンを想定している。

40種ドリンクバー、セット290円/単品490円(いずれも税込)

