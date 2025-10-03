◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第２日（３日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

米ツアーを主戦場とし、今季国内ツアー初出場となる古江彩佳（富士通）は１６位で出て４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算７アンダーで上位に浮上した。

「いくつかのホールでしのぐ感じはあった」と出だし１０番からパーを拾い、１５番で３メートル、１６番で６０センチにピタリと寄せて２連続バーディーを奪った。１８番パー５は第３打をグリーン左奥ラフに打ち込み、アプローチを寄せ切れずに初ボギー。後半は６番で４メートル、７番は５メートルをねじ込んで伸ばした。

古江は「ティーショットもセカンドも、自信も増えてきている」。地元・兵庫で大勢のギャラリーを引き連れてプレーし「流れを作りづらいところもあったけど、しっかり応援してくれたおかげで頑張れた」と感謝した。

国内メジャー初Ｖとなる日米通算１１勝目を目指す２５歳は、上位で決勝ラウンドに進んだ。「（自己評価は）ボチボチです。良いところにはいると思うので、バーディーが入ってくれるか次第でビッグスコアを１日でも目指せれば」と意気込んだ。