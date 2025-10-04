ジョナサン・メジャース主演の注目作『Magazine Dreams』が、邦題『ボディビルダー』として2025年12月19日より日本公開となることがわかった。予告編映像が届いている。

ボディビルダー版『ジョーカー』と呼ばれる作品。主人公は、アメリカの片田舎で病気の祖父を介護しながら暮らす青年キリアン・マドックス。低収入で友人も恋人もおらず孤独な毎日を送っているが、彼には世界一のボディビルダーになるという揺るぎない夢があった。

すべてを捧げ過酷なトレーニングと食事制限に打ち込むが、肉体は悲鳴をあげ、社会の不条理と孤立が精神を蝕んでいく。そしてある事件を機に、純粋な夢は狂気へと変貌する……。

あまりに凄絶な筋トレシーンと観る者を圧倒する殺気に満ちた熱演で、予告編が公開されるやSNSから一気に火が付き、全米で大熱狂を巻き起こした本作。美しくも破滅的な不穏さを放つ映像と、人間の心の奥底まで潜り込んでゆく容赦のない心理描写は、大手海外メディアで「『ジョーカー』のような鋭さ（The Guardian）」、「『タクシードライバー』のトラヴィスを超えた（IndieWire）」と称賛を浴びた。

監督・脚本は、ブレイク前夜のとマイカ・モンローを主演に迎えた『HOT SUMMER NIGHTS／ホット・サマー・ナイツ』で鮮烈にデビューした、ハリウッドきっての若手注目株イライジャ・バイナム。製作を務めたのは『ナイトクローラー』や『少年は残酷な弓を射る』のプロデューサーであるジェニファー・フォックスと、『ナイトクローラー』の監督ダン・ギルロイ。スリリングな展開とモラルの限界に挑む過激なヒューマンドラマの名手たちがタッグを組み、本作で観客に新たなる“極限”のその先を見せる。

主演のジョナサン・メジャースはハードな肉体改造を重ね、プロ顔負けの驚異的な肉体美を披露。強靭な肉体と脆く危うい心を併せ持つ、誰もが戦慄しながらも共感せずにはいられない主人公を全身全霊で演じ切った。

予告編映像では、ステロイド（筋肉増強剤）を常用し、医師に制止されてもなお「夢さえ叶えばどうなってもいい」と自身を追い込むことを止めない主人公が、心の均衡を崩し、狂気の世界へと突き進んでいく様が切り取られた。憧れのボディビルダーに熱のこもった視線を送る純粋でシャイな青年だった彼が、他者とのつながりに飢えた孤独の中で、成功だけが男の人生なのだとがんじがらめになっていく。

日本語字幕を監修したのは、IFBB（国際ボディビルディング・フィットネス連盟）プロボディビルダーの山岸秀匡。数々の大会で成功を収め、日本の誇るボディビルダーとしてアメリカを中心に活躍中の山岸の協力によって、本場アメリカのボディビル界のリアルを目撃できる、最強の映画体験が実現可能となった。

©2023 LAMF Magazine Dreams LLC All Rights Reserved.

『ボディビルダー』は2025年12月19日、日本公開。