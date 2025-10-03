Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¡È¿Â»Î¤Ö¤ê¡É¤ò¶¦±é½÷Í¥¤¬Àä»¿¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¡Ú½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/03¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤¬10·î3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼¡×¡Ê10·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Á¡ËÀ©ºîÈ¯É½¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ß·Îµ¿´¡¢Í×½á¡¢¹ñÃçÎÃ»Ò¡¢¸ÅÀîÍºÂç¡¢·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£Áð¤Ê¤®¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¡¢¶¦±é½÷Í¥¤¬Àä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁð¤Ê¤®¹ä¤òÀä»¿¤·¤¿¶¦±é½÷Í¥
2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÁð¤Ê¤®¤Ï¡ÖËÍ¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ê¤Î¤Ç¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡¢»ä¡¢¼ç¿Í¸ø¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ê²ñ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ê²ñ¤«¤é¡Ö´°àú¤Ê»Ê²ñ¤Ö¤ê¡×¤ÈÀä»¿¤ò¼õ¤±¤¿¡£
È¬ÌÚ¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Áð¤Ê¤®¤¬¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ËÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÇÀðÉ÷µ¡¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÀðÉ÷µ¡¤¬Âç³èÌö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«À½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊó¹ð¡£È¬ÌÚ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤âÀðÉ÷µ¡¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º»Ê²ñ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÈÆ±¤¸¥«¥ó¥Æ¥ìºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ØÁ¬¤ÎÀïÁè¡Ù¡Ø±³¤ÎÀïÁè¡Ù¡Øæ«¤ÎÀïÁè¡Ù¤Î¡ØÀïÁè¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Áð¤Ê¤®¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÉü½²¤¬Íí¤ó¤Ç¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥¸¤¬Íø¤¤¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó°î¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤¤ª¼Çµï¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸«¤ä¤¹¤¤¥É¥é¥Þ¡£ËÍ¼«¿È¤â¡¢¡ØÀïÁè¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°ã¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¸Ä¡¢¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Áð¤Ê¤®¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÂ¼¡Ê¤æ¤ê¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤ÎÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç°ã¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡£¹ä¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Â»Î¤Ç¥ì¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÊÃËÀ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢´é¤Ë½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿á¤½ÐÊª¤ò»ÒÌò¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¡ÊÁð¤Ê¤®¤¬¡Ë¡Ø½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤ÆºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢Á´ÃË»Ò¸«½¬¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Àä»¿¤µ¤ì¤¿Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤Á¤Ã¤¿¡¼¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¡Á¥ó¡£¥Ñ¥¹¥¿¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¥Ñ¥¹¥¿¡Á¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿Êý¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£°äÉÊ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Áð¤Ê¤®¹ä¡¢»£±Æ¤Ç¡ÈÂç³èÌö¡É¤À¤Ã¤¿È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÌÀ¤«¤¹
¢¡Áð¤Ê¤®¹ä¼ç±é¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼¡×
