´±¸øÄ£¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¬¥ó¥×¥é¤äMARVEL¥Õ¥£¥®¥å¥¢Â¿¿ô½ÐÉÊÃæ¡£Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥¨¥Ã¥¸¡×¡õ¥Þ¥ë¥·¥ó¥¨¥¢¥¬¥ó¡ÖSAA.45¡×¥»¥Ã¥È¤â
¡ÚKSI´±¸øÄ£¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡Û »²²Ã¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§10·î3Æü13»þ～10·î21Æü23»þ Æþ»¥´ü´Ö¡§10·î28Æü13»þ～10·î30Æü23»þ Çã¼õÂå¶âÇ¼ÉÕ´ü¸Â¡§11·î7Æü14»þ30Ê¬
¡¡KSI´±¸øÄ£¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ê¤É¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Î¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥¨¥Ã¥¸ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¡×¤È¥Þ¥ë¥·¥ó¤Î¡Ö¥³¥ë¥È SAA.45 First Generation Late ¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó ¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ABS ¥Ñー¥ë¥×¥é¥°¥ê¥Ã¥×»ÅÍÍ¡×¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢BANDAI SPIRITS¤Î¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¡ÖMARVEL¡×ºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»²²Ã¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï10·î3Æü13»þ¤è¤ê10·î21Æü23»þ¤Þ¤Ç¡¢Æþ»¥´ü´Ö¤Ï10·î28Æü13»þ¤è¤ê10·î30Æü23»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Çã¼õÂå¶âÇ¼ÉÕ´ü¸Â¤Ï11·î7Æü14»þ30Ê¬¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢´±¸øÄ£¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Û¥Óー´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Î¥Úー¥¸