この秋は切ない大人ロマンスにハマる！ 『マイ・ユース』『北極星』ほか、今話題の“最旬ロマンス”韓ドラ3選【ハングク】
暑すぎた夏が終わり、少しずつ涼しくなってきて、ちょっぴり切ない恋愛ドラマが見たくなる季節が到来！しかもこの秋は、注目の大人ロマンスが目白押しなんです！本記事では、今話題の最旬ロマンス韓ドラ3選『マイ・ユース（My Youth）』『北極星』、『100番の思い出』をご紹介！この秋は、大人のメロにどっぷりハマってください！
■『マイ・ユース（My Youth）』
“ハズレなし俳優”ソン・ジュンギ兄さんが『財閥家の末息子』以来のドラマ復帰作、しかもロマンスということで大きな注目を浴びたのが、『マイ・ユース（My Youth）』です。本作は、元人気子役で現在はフローリストとして静かな生活を送るソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）と、自身の成功のために彼の平穏を揺さぶる女性ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）。第二の人生を歩み始めた2人が、人生の一番暗い時期に互いを支えてくれた初恋相手と15年ぶりに再会し繰り広げるラブストーリー。
本作、なんといっても製作陣が激アツ！『ユミの細胞たち』『知ってるワイフ』『ショッピング王ルイ』など、名作ラブコメを数々手がけてきたイ・サンヨプ監督と、ドラマ『それでも僕らは走り続ける』でドラマオタクたちを沸かせた脚本家のパク・シヒョンのタッグなんですよ…韓ドラオタならこのヤバさはお分かりですよね…？
ヘは、ある事件をきっかけに一家離散し、高校時代は父親が借金を作り逃げ、アルバイトの日々を送りながら義理の妹の面倒もみるという壮絶な学生時代を送っていました。一方でジェヨンも裕福だった実家が突然倒産して将来の目的を失ってしまい、2人はすれ違い、けんか別れをしてしまいます。大人になり、10年ぶりに再会した2人は、傷や葛藤を共有しながら心を通わせ、互いに癒し合う中で新たな希望を見出していきます。
10代の純粋な恋と、30代の現実的な愛が並行して描かれる二重構造が魅力なんですが、これまた2人の学生時代を演じるナム・ダルム×チョン・ソヨンがまた良くて…！派手な展開はないんですが、繊細でエモ切ない世界観にどっぷり引き込まれていきます。『その年、私たちは』とか『ブラームスは好きですか？』とか繊細系なロマンスが好きな人には、ドンピシャに刺さる作品ではないかなと思います。
そしてそして、今回のジュンギさん、ナチュラルパーマヘアかつエプロン姿で、めちゃくちゃふわふわしててビジュアルだけでもすでに沼すぎませんか…？ヒロインジェヨンの顔を見つめて、「今日かわいいな」とサラッと言い放つ破壊力たるや…。
キスシーンやハグも、やりすぎない自然なタッチで、「リアルな恋愛感」がゆえに、ときめき度が鬼高い!!さらに不器用でウブな感じかと思いきや、突然ストレートにメロい感じを出してくるのも罪深い。けんかしていても、ジェヨンが転ばないようにと、立ち止まってスニーカーのひもを結んであげたりするんですよ…沼でしかないでしょう…？
大人なメロに激萌えしつつも、やや激重展開に突入していくあたりも、韓ドラあるある満載！胸が苦しくなるほどの切なさとキュンが交錯する、この秋必見の一作です。
▼配信情報
『マイ・ユース（My Youth）』FODにて国内独占配信中
【動画】ときめき度が鬼高い!!『マイ・ユース（My Youth）』 予告
■『北極星』
カン・ドンウォン様がドラマに出ていただけるというだけでも神に感謝したい大事件なのに、なんとなんと…ここへきてメロやってくださるなんて…!!メロいカン・ドンウォンを生きてるうちに拝めるなんて…!!!（落ち着いて） しかもお相手はチョン・ジヒョン姉さん（『星からあなた』『猟奇的な彼女』）なんて、これは歴代級の大人メロがくるぞ〜とは思ってたんですけど…。いやぁ〜このケミが想像以上にヤバすぎて!!この2人のメロをドラマで、しかも全9話も観られるというだけでも本当にディズニープラス入会の価値があるとだけ申し上げておきます…カン・ドンウォンの深沼へいってらっしゃいませ…。
本作は、韓国の女性大統領候補と“秘密”を抱えた脱北者の孤独な2人が立場を超えて惹かれ合う“許されぬ愛”と、南北朝鮮に迫る脅威によって翻弄される彼らの運命を描いたスペクタクル・ロマンス。
大ヒット作『涙の女王』や、日本でも中毒者が続出した『ヴィンチェンツォ』など、数々のヒット作を生み出してきた“ハズレなし”のキム・ヒウォン監督作なだけあって、ダイナミックでカッコよすぎるオープニングから「うぉ〜〜さすがキム・ヒウォン監督!!」とオタクは沸き立ってしまいました。
さらに『涙の女王』のイ・ミスク、『梨泰院クラス』のユ・ジェミョン、『おつかれさま』のパク・ヘジュン、『シュルプ』のキム・ヘスク、『サイコだけど大丈夫』のオ・ジョンセという奇跡の名優たちそろい踏みで、もう韓ドラオタにはたまらんやつです。
主人公は、大統領候補の妻で元外交官のムンジュ（チョン・ジヒョン）。集会で射殺されてしまった夫の遺志を継ぎ、自らが大統領候補として立候補することになりますが、何者かに命を狙われることに。その危機を救った謎めいた脱北者の男・サンホ（カン・ドンウォン）をボディガードとして雇うことから物語は始まります。
トラックの運転席から半身出して片手運転で突っ込んできたり、「ここ、そんなアクションいる？笑」とちょっと面白くなってしまうくらい、カン・ドンウォン様のバッキバキのアクションてんこ盛りなんですが、どの瞬間を切り取っても気を失いそうになるくらいカッコよくてですね…。もう脱北者だろうが、裏切られそうだろうが、恋するのは不可避!!チョン・ジヒョン姉さんに自分を重ねて、幾度となく彼と一緒に逃げるべく荷物をまとめたくなってしまいます（笑）。
Xでも大きな話題になりましたが、爆弾が仕掛けられた座席の交換をしてるだけなのに、なんでこんなお色気シーンになるんだよ!!?というくらい大人メロに熱狂してしまう本作。座席交換シーン、髪を洗うシーンや銃撃を教えるシーンなど、なんてことのないシーンでもこの二大スターとキム・ヒウォン監督の演出にかかれば、“愛を語らう”名シーンに！妙にセクシーで、息をのんでくぎづけになってしまうんですよ…。
さらにメロだけじゃなくって、国際的なスパイ活動、米・中・韓・北朝鮮など、各国の思惑が絡み合う政治的駆け引き、壮大なスケールで描かれる衝撃的な展開に、夢中で駆け抜けてしまうこと間違いなし！
とにかく1、2話見たら、カン・ドンウォンのことしか考えられなくなってしまうほどの破壊力なので、みなさま本当に気をつけてください（笑）。
▼配信情報
『北極星』ディズニープラスのスターで独占配信中
■『100番の思い出』
そしてそして、またまたレトロなエモロマンスが誕生しております！『梨泰院クラス』のイソ役で日本でも爆発的な人気を博したキム・ダミと、『ジョンニョン:スター誕生』の圧巻の演技力で韓ドラオタクの間でも大きな話題となったシン・イェウンという演技派コンビの共演だけで胸熱なんですが。それに加えて、その2人と三角関係になるのが、『その電話が鳴る時』や『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』など数々の作品に引っ張りだこの、ホットな俳優ホ・ナムジュンというぜいたくさ！悪役とかミステリアスな役は多かった彼ですが、今作はTHE・純真ボーイ！という感じで、メロい彼が見られるというのも激萌えポイントです。
本作は、80年代の韓国を舞台に、バスの案内員として働く2人の女性の友情と1人の運命的な男性を巡る切ない初恋を描いた青春ロマンス。バス案内員として働くヨンレ（キム・ダミ）は、無賃乗車した高校生を追っていたところを助けてくれた高校生ハン・ジェピル（ホ・ナムジュン）に一目惚れしてしまいます。何度か偶然会ううちに彼に“運命”を感じ始めた矢先、なんとこのジェピルが好きなのは、親友ジョンヒ（シン・イェウン）ということが判明！しかもジョンヒに自分の電話番号を渡してくれとまで言われる始末…。
それでもヨンレは意地悪とかせずに、ちゃんと電話番号を渡すんですよ〜！おいおい、この切なすぎる三角関係どうするんだよ〜?!となっているところです。（4話時点） レトロでエモい雰囲気に酔いしれる系の青春ドラマかな〜と思いきや、3話くらいから急激に面白くなるので、絶対に最初で諦めないで！案件です。
素直で優しく仲間想いのヨンレと美人で物怖じせずカッコいいジョンヒ、性格が正反対の2人が互いを支え合い、夢を語り合い、過去のトラウマと向き合いながら困難を乗り越えていく姿は、まさに青春そのもの。誰もが自分の青春を思い出して、心の奥がじわ〜んと熱くなるはず。
ドラマの制作企画意図を見ると、単なる三角関係メロではなく、「ここから1人いなくなる」ってのが匂わされているので、なにやらかなり切ない展開になっていきそう…！ちょっともじもじした恋するキム・ダミのかわいさと、男前すぎるシン・イェウンの最強ケミと、切ない三角関係にどっぷりハマること必至の一作です。
▼配信情報
『100番の思い出』U-NEXTにて独占配信中
（文：DramaWriter Nana）
■『マイ・ユース（My Youth）』
“ハズレなし俳優”ソン・ジュンギ兄さんが『財閥家の末息子』以来のドラマ復帰作、しかもロマンスということで大きな注目を浴びたのが、『マイ・ユース（My Youth）』です。本作は、元人気子役で現在はフローリストとして静かな生活を送るソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）と、自身の成功のために彼の平穏を揺さぶる女性ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）。第二の人生を歩み始めた2人が、人生の一番暗い時期に互いを支えてくれた初恋相手と15年ぶりに再会し繰り広げるラブストーリー。
ヘは、ある事件をきっかけに一家離散し、高校時代は父親が借金を作り逃げ、アルバイトの日々を送りながら義理の妹の面倒もみるという壮絶な学生時代を送っていました。一方でジェヨンも裕福だった実家が突然倒産して将来の目的を失ってしまい、2人はすれ違い、けんか別れをしてしまいます。大人になり、10年ぶりに再会した2人は、傷や葛藤を共有しながら心を通わせ、互いに癒し合う中で新たな希望を見出していきます。
10代の純粋な恋と、30代の現実的な愛が並行して描かれる二重構造が魅力なんですが、これまた2人の学生時代を演じるナム・ダルム×チョン・ソヨンがまた良くて…！派手な展開はないんですが、繊細でエモ切ない世界観にどっぷり引き込まれていきます。『その年、私たちは』とか『ブラームスは好きですか？』とか繊細系なロマンスが好きな人には、ドンピシャに刺さる作品ではないかなと思います。
そしてそして、今回のジュンギさん、ナチュラルパーマヘアかつエプロン姿で、めちゃくちゃふわふわしててビジュアルだけでもすでに沼すぎませんか…？ヒロインジェヨンの顔を見つめて、「今日かわいいな」とサラッと言い放つ破壊力たるや…。
キスシーンやハグも、やりすぎない自然なタッチで、「リアルな恋愛感」がゆえに、ときめき度が鬼高い!!さらに不器用でウブな感じかと思いきや、突然ストレートにメロい感じを出してくるのも罪深い。けんかしていても、ジェヨンが転ばないようにと、立ち止まってスニーカーのひもを結んであげたりするんですよ…沼でしかないでしょう…？
大人なメロに激萌えしつつも、やや激重展開に突入していくあたりも、韓ドラあるある満載！胸が苦しくなるほどの切なさとキュンが交錯する、この秋必見の一作です。
▼配信情報
『マイ・ユース（My Youth）』FODにて国内独占配信中
【動画】ときめき度が鬼高い!!『マイ・ユース（My Youth）』 予告
■『北極星』
カン・ドンウォン様がドラマに出ていただけるというだけでも神に感謝したい大事件なのに、なんとなんと…ここへきてメロやってくださるなんて…!!メロいカン・ドンウォンを生きてるうちに拝めるなんて…!!!（落ち着いて） しかもお相手はチョン・ジヒョン姉さん（『星からあなた』『猟奇的な彼女』）なんて、これは歴代級の大人メロがくるぞ〜とは思ってたんですけど…。いやぁ〜このケミが想像以上にヤバすぎて!!この2人のメロをドラマで、しかも全9話も観られるというだけでも本当にディズニープラス入会の価値があるとだけ申し上げておきます…カン・ドンウォンの深沼へいってらっしゃいませ…。
本作は、韓国の女性大統領候補と“秘密”を抱えた脱北者の孤独な2人が立場を超えて惹かれ合う“許されぬ愛”と、南北朝鮮に迫る脅威によって翻弄される彼らの運命を描いたスペクタクル・ロマンス。
大ヒット作『涙の女王』や、日本でも中毒者が続出した『ヴィンチェンツォ』など、数々のヒット作を生み出してきた“ハズレなし”のキム・ヒウォン監督作なだけあって、ダイナミックでカッコよすぎるオープニングから「うぉ〜〜さすがキム・ヒウォン監督!!」とオタクは沸き立ってしまいました。
さらに『涙の女王』のイ・ミスク、『梨泰院クラス』のユ・ジェミョン、『おつかれさま』のパク・ヘジュン、『シュルプ』のキム・ヘスク、『サイコだけど大丈夫』のオ・ジョンセという奇跡の名優たちそろい踏みで、もう韓ドラオタにはたまらんやつです。
主人公は、大統領候補の妻で元外交官のムンジュ（チョン・ジヒョン）。集会で射殺されてしまった夫の遺志を継ぎ、自らが大統領候補として立候補することになりますが、何者かに命を狙われることに。その危機を救った謎めいた脱北者の男・サンホ（カン・ドンウォン）をボディガードとして雇うことから物語は始まります。
トラックの運転席から半身出して片手運転で突っ込んできたり、「ここ、そんなアクションいる？笑」とちょっと面白くなってしまうくらい、カン・ドンウォン様のバッキバキのアクションてんこ盛りなんですが、どの瞬間を切り取っても気を失いそうになるくらいカッコよくてですね…。もう脱北者だろうが、裏切られそうだろうが、恋するのは不可避!!チョン・ジヒョン姉さんに自分を重ねて、幾度となく彼と一緒に逃げるべく荷物をまとめたくなってしまいます（笑）。
Xでも大きな話題になりましたが、爆弾が仕掛けられた座席の交換をしてるだけなのに、なんでこんなお色気シーンになるんだよ!!?というくらい大人メロに熱狂してしまう本作。座席交換シーン、髪を洗うシーンや銃撃を教えるシーンなど、なんてことのないシーンでもこの二大スターとキム・ヒウォン監督の演出にかかれば、“愛を語らう”名シーンに！妙にセクシーで、息をのんでくぎづけになってしまうんですよ…。
さらにメロだけじゃなくって、国際的なスパイ活動、米・中・韓・北朝鮮など、各国の思惑が絡み合う政治的駆け引き、壮大なスケールで描かれる衝撃的な展開に、夢中で駆け抜けてしまうこと間違いなし！
とにかく1、2話見たら、カン・ドンウォンのことしか考えられなくなってしまうほどの破壊力なので、みなさま本当に気をつけてください（笑）。
▼配信情報
『北極星』ディズニープラスのスターで独占配信中
■『100番の思い出』
そしてそして、またまたレトロなエモロマンスが誕生しております！『梨泰院クラス』のイソ役で日本でも爆発的な人気を博したキム・ダミと、『ジョンニョン:スター誕生』の圧巻の演技力で韓ドラオタクの間でも大きな話題となったシン・イェウンという演技派コンビの共演だけで胸熱なんですが。それに加えて、その2人と三角関係になるのが、『その電話が鳴る時』や『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』など数々の作品に引っ張りだこの、ホットな俳優ホ・ナムジュンというぜいたくさ！悪役とかミステリアスな役は多かった彼ですが、今作はTHE・純真ボーイ！という感じで、メロい彼が見られるというのも激萌えポイントです。
本作は、80年代の韓国を舞台に、バスの案内員として働く2人の女性の友情と1人の運命的な男性を巡る切ない初恋を描いた青春ロマンス。バス案内員として働くヨンレ（キム・ダミ）は、無賃乗車した高校生を追っていたところを助けてくれた高校生ハン・ジェピル（ホ・ナムジュン）に一目惚れしてしまいます。何度か偶然会ううちに彼に“運命”を感じ始めた矢先、なんとこのジェピルが好きなのは、親友ジョンヒ（シン・イェウン）ということが判明！しかもジョンヒに自分の電話番号を渡してくれとまで言われる始末…。
それでもヨンレは意地悪とかせずに、ちゃんと電話番号を渡すんですよ〜！おいおい、この切なすぎる三角関係どうするんだよ〜?!となっているところです。（4話時点） レトロでエモい雰囲気に酔いしれる系の青春ドラマかな〜と思いきや、3話くらいから急激に面白くなるので、絶対に最初で諦めないで！案件です。
素直で優しく仲間想いのヨンレと美人で物怖じせずカッコいいジョンヒ、性格が正反対の2人が互いを支え合い、夢を語り合い、過去のトラウマと向き合いながら困難を乗り越えていく姿は、まさに青春そのもの。誰もが自分の青春を思い出して、心の奥がじわ〜んと熱くなるはず。
ドラマの制作企画意図を見ると、単なる三角関係メロではなく、「ここから1人いなくなる」ってのが匂わされているので、なにやらかなり切ない展開になっていきそう…！ちょっともじもじした恋するキム・ダミのかわいさと、男前すぎるシン・イェウンの最強ケミと、切ない三角関係にどっぷりハマること必至の一作です。
▼配信情報
『100番の思い出』U-NEXTにて独占配信中
（文：DramaWriter Nana）