元巨人の宮本和知氏（61）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。入団時に怒られたというエピソードを明かした。

宮本氏は自身の経歴について「高校卒業して社会人野球3年やって、それでオリンピック出てドラフトかかったんですよ」と巨人に入団したと告白。

巨人と契約を交わした後「その日ですよ。社会人野球の練習に行ったら、みんな冬場だからサッカー」をウオーミングアップ代わりにやっていたとした。

宮本氏は中学1年まではサッカーをしていたこともあり、「うわ〜サッカーやってんじゃんって。僕は子供の頃を思い出してイエーイって」と無事に契約を終えたことを伝えてノリノリで「そのまま何もウオーミングアップせずに入ったんですよ」とサッカーの輪に加わったという。

すると「結構こういう性格なんで」とノリの良い性格が災いしてか「ボキっと足首」を痛めてしまった。

それでも「サッカー好きなんで。捻挫だと思った。いいじゃん、やっちゃえ！」とそのままプレーを続けたところ「こんなに足が腫れちゃって」とパンパンの状態に。「一応歩けたんだから大丈夫だろう」と思ったが、周囲から「大事な体なんだから」と勧められて会社の系列の病院を訪れた。

阪神ファンだという医師は「これやばいな」とすぐにX線検査を行うことになり、「ほら見てみろ、お前骨折だ」と足首を骨折していることが判明。

「それで（巨人の）スカウト部長に病院の部屋に入ってもらって。“お前は〜！”って凄い怒られて」と宮本氏。「本当に申し訳なかったですよ」と振り返った。

その後「ようやく2月の宮崎キャンプから合流したんですけど、歩けるようになって。1人だけ3軍スタートですよ。3軍っていうのはなかったんだけど」と回顧。「でもその年1年目、すぐ1軍に上がったんで良かったです」と続けた。