今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題のアイテムや見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は10月3日現在

【写真】別のカーブパンツと比較してみると…

流行のシルエットパンツが値下げ

今回ご紹介したいのはズバリ、ユニクロの「ジャージーカーブパンツ」です。

毎シーズン、たくさんのアイテムが発売されるユニクロ。トレンドはもちろん、機能性を備えたアイテムを揃えて人気を博しています。

「ジャージーカーブパンツ」もまさにその一つ。シルエットで人気のカーブパンツでありながら、高い機能性を備えたまさにユニクロらしい一本です。

さっそくホームページの商品説明を見てみれば…



右がジャージーカーブパンツ（以下同）写真：ユニクロ公式インスタグラムより

＜ドライ機能付き＞

＜ストレッチの機能を持つ素材を使用＞

＜ウエストの内側にひも付き＞

＜肌離れのよい素材感と人体の構造に基づいた立体的なデザインで快適にはける＞

といった紹介が。これだけでも優れた機能性が伝わってきます。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…



写真：ユニクロ公式インスタグラムより

「一言で言って最高です。 高見えするのに楽です。 形・生地が変わる前に一度ストック買いしようかと検討中」

「仕事でも遊びも大丈夫で、とにかく履き心地が良いパンツを探していましたが、まさにこのパンツでした！」

「直ぐ乾くし、アイロンいらないサイコー」

「動きやすくてさらにシルエットもかわいい、仕事用に購入。いい気分で仕事できます！」

「素材が肌に馴染んで、とても履きやすいです。生地も厚すぎず、薄過ぎず、これまた丁度良い」

「買ってからはこれしか履いてない。来年夏も着れると思い値引き期間のうちに購入」

との声が。特にそのシルエットと履きやすさの両立について、高い評価を受けている様子が伝わってきます。

好評発売中

あらためて、そのユニクロの「ジャージーカーブパンツ」は1990円まで値下げされて現在販売中です。

流行中のシルエットに加えて、機能に優れた快適パンツということで、これは絶対に見逃せない…。

カラー展開はダークグレー、ブラック、ベージュ、ダークグリーンの４色。サイズはXSから3XLまでの7種、さらに丈も短め・通常・長めの3種類が用意されていますので至れり尽くせり。

着回し抜群の「ジャージーカーブパンツ」。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより