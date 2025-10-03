村重杏奈、大胆に美胸元を見せた魅惑のビキニショット「綺麗と可愛いが混在してて最強なんだよな」「ちょいエロ」
タレントの村重杏奈（27）が、3日までにファッション誌『ViVi』の公式Xに登場。大胆に美胸元を見せた撮影オフショットが公開された。
【動画】「かわいいコールが止まらない」村重杏奈の水着姿
投稿では「『恥ずかしいです！』といいつつ、ノリノリ＆スタッフからのかわいいコールが止まらない村重さん」と撮影の裏側をアップ。村重は「動画撮んないで！恥ずかしいです！」と言いつつも、撮影が始まるとポージングを次々と決めるプロな姿が披露されている。
大胆に胸元が開いたビキニ姿で自転車に乗り、胸元を強調した愛らしいポージングをする村重。表情が変わるごとにスタッフからは「かわいい」の声が聞こえていた。
この動画を見たファンからは「やっぱスタイルいいしハーフ顔で綺麗と可愛いが混在してて最強なんだよな」「これはかわいい」「ちょいエロ」などの反響が集まっている。
