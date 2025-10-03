伊達公子さん、 「人参ジュース断食」を開始 約5ヶ月ぶりの断食に「やはり凄い」「頑張ってください」と応援の声
テニス界でさまざまな記録を打ち立ててきた伊達公子さん（55）が1日、自身のインスタグラムを更新。約5ヶ月ぶりに「人参ジュース断食」を始めたことを報告した。
【写真】 約5ヶ月ぶりに「人参ジュース断食」を始めた伊達公子さん
伊達さんは「半年は経っていないけどこの先しばらく時間も取れなさそうなので早めに！約5ヶ月振りの人参ジュース断食が始まりました」とコメント。さらに「夕方に入ったので人参ジュースは夜から。朝は家で最後の朝食をしっかり食べてきました」とつづり、鮮やかなオレンジ色の人参ジュースとレモンが添えられた写真を披露した。
この投稿にフォロワーからは「やはり凄いです」「頑張ってください」といった応援の声が寄せられている。
