デリバリー配達員・レクターさんが、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「来年からデリバリー報酬が10%カット？専業配達員減少の恐れが…」にて、ウォルトをはじめとしたデリバリー業界における来年からの報酬変更問題について詳しく語った。主な内容は、インボイス未登録配達員への消費税支払いの取りやめによる報酬10%カットが発生し、これによって専業配達員が減るおそれがあるというものだ。



動画の冒頭でレクターさんは、「先日ウォルトからメールが届きまして、その内容を見ると、多くの配達員が来年から報酬が10%カットされるんではないかなと」と状況を説明。「これは別にウォルトに限らずですけども、仕組み的にどのデリバリーでもこの10%カットっていうのが起こり得る可能性が非常に高い」と、Uber Eatsなど他社にも波及する可能性に言及した。



今回の背景には、2023年10月から始まったインボイス制度とその経過措置期間満了がある。レクターさんは「今まではインボイス登録していない配達員にも消費税（10%）を支払っていたが、2026年10月で経過措置が終了し、控除できなくなるから支払い停止の通知が来た」と経緯を解説。その上で「インボイスに登録していない配達員は、報酬が来年1月から実質10%減ることになる」とし、大きな影響を危惧した。



他社デリバリーもウォルトに追随する動きを見せるとし、「将来的には、インボイス登録してない配達員の人は、どのデリバリーでやっても今よりも10%の報酬がカットされる状況になる可能性が高い」との見解を示した。また「完全な控除終了となる2029年10月以降は、どのデリバリーも消費税の支払いは終了する」と制度の区切りを強調した。



さらに、「インボイス登録すれば10%減は回避できるが、消費税の申告義務・納税義務や確定申告の複雑化など実は大きなデメリットがある」と、配達員ならではの視点で忠告。「経費が少ない業種なので、売上にかかる消費税は重い。1000万を超えないならインボイス登録はしない方がいいかも」と独自の意見も述べている。



動画の締めくくりでは「10%も減るんだったらもうやめるよって方も結構多いのかなと思って、ちょっと気になったので、皆さんどうですかということで、ぜひ感想等々コメント欄に書いていただけたら」と呼びかけ、視聴者への問いかけで終えた。今後の制度変更がデリバリー配達員の働き方にどのような影響をもたらすのか、業界内外から注目が集まっている。