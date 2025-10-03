日経平均3日大引け＝続伸、832円高の4万5769円 日経平均3日大引け＝続伸、832円高の4万5769円

3日の日経平均株価は前日比832.77円（1.85％）高の4万5769.50円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1239、値下がりは319、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を173.74円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が138.39円、東エレク <8035>が65.15円、ファストリ <9983>が52.53円、リクルート <6098>が29.60円と続いた。



マイナス寄与度は14.38円の押し下げで良品計画 <7453>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が5.98円、レーザーテク <6920>が4.71円、任天堂 <7974>が4.21円、アステラス <4503>が3.62円と並んだ。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、電気・ガス、繊維製品、情報・通信業が続いた。値下がり上位には鉱業、石油・石炭、保険業が並んだ。



株探ニュース

