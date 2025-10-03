ETF売買代金ランキング＝3日大引け
3日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 176745 52.3 36260
２. <1357> 日経Ｄインバ 31291 33.8 7386
３. <1360> 日経ベア２ 15945 13.1 181.3
４. <1458> 楽天Ｗブル 14933 26.6 43010
５. <1321> 野村日経平均 14607 124.5 47500
６. <1540> 純金信託 11443 -61.8 17935
７. <1579> 日経ブル２ 10646 14.4 390.5
８. <1545> 野村ナスＨ無 5507 759.1 37220
９. <1459> 楽天Ｗベア 4710 16.6 298
10. <1306> 野村東証指数 4493 -3.0 3280.0
11. <2644> ＧＸ半導日株 4091 38.9 2305
12. <1568> ＴＰＸブル 2903 -7.9 607.7
13. <2036> 金先物Ｗブル 2632 -41.9 141500
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2334 24.5 55770
15. <1328> 野村金連動 2110 3.5 13605
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1997 56.4 47350
17. <1542> 純銀信託 1860 -43.6 21100
18. <1329> ｉＳ日経 1812 24.4 4762
19. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1619 944.5 3312.0
20. <1489> 日経高配５０ 1566 19.8 2548
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1533 -8.4 2068.5
22. <1330> 上場日経平均 1480 -12.4 47520
23. <314A> ｉＳゴールド 1435 -4.7 270.5
24. <1541> 純プラ信託 1346 -38.4 7650
25. <1615> 野村東証銀行 1266 7.4 459.7
26. <1358> 上場日経２倍 1264 109.6 68390
27. <1326> ＳＰＤＲ 1214 -32.5 52460
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1134 11.0 2225
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1013 3.5 59040
30. <1308> 上場東証指数 1002 98.0 3242
31. <1571> 日経インバ 984 -54.3 465
32. <2038> 原油先Ｗブル 956 27.6 1398
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 856 86.5 186
34. <2516> 東証グロース 787 31.6 574.1
35. <1671> ＷＴＩ原油 783 -25.2 2918
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 739 -14.8 630.9
37. <2244> ＧＸＵテック 718 18.3 2890
38. <2243> ＧＸ半導体 711 142.7 2338
39. <1655> ｉＳ米国株 708 31.4 716.7
40. <2094> ＲＥＩＴイン 650 48.4 795
41. <1580> 日経ベア 620 33.0 1235.5
42. <1475> ｉＳＴＰＸ 618 -4.9 323.1
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 615 57.7 1122
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 539 168.2 28625
45. <200A> 野村日半導 536 -12.7 2069
46. <1346> ＭＸ２２５ 482 9.8 47510
47. <1356> ＴＰＸベア２ 444 -34.6 208.1
48. <1398> ＳＭＤリート 430 -51.6 1953.0
49. <404A> ＧＸ中テ１０ 385 -21.7 1280
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 372 76.3 46890
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
