　3日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　176745　　　52.3　　　 36260
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 31291　　　33.8　　　　7386
３. <1360> 日経ベア２　　　 15945　　　13.1　　　 181.3
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 14933　　　26.6　　　 43010
５. <1321> 野村日経平均　　 14607　　 124.5　　　 47500
６. <1540> 純金信託　　　　 11443　　 -61.8　　　 17935
７. <1579> 日経ブル２　　　 10646　　　14.4　　　 390.5
８. <1545> 野村ナスＨ無　　　5507　　 759.1　　　 37220
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4710　　　16.6　　　　 298
10. <1306> 野村東証指数　　　4493　　　-3.0　　　3280.0
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　4091　　　38.9　　　　2305
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2903　　　-7.9　　　 607.7
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　2632　　 -41.9　　　141500
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2334　　　24.5　　　 55770
15. <1328> 野村金連動　　　　2110　　　 3.5　　　 13605
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1997　　　56.4　　　 47350
17. <1542> 純銀信託　　　　　1860　　 -43.6　　　 21100
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　1812　　　24.4　　　　4762
19. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1619　　 944.5　　　3312.0
20. <1489> 日経高配５０　　　1566　　　19.8　　　　2548
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1533　　　-8.4　　　2068.5
22. <1330> 上場日経平均　　　1480　　 -12.4　　　 47520
23. <314A> ｉＳゴールド　　　1435　　　-4.7　　　 270.5
24. <1541> 純プラ信託　　　　1346　　 -38.4　　　　7650
25. <1615> 野村東証銀行　　　1266　　　 7.4　　　 459.7
26. <1358> 上場日経２倍　　　1264　　 109.6　　　 68390
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1214　　 -32.5　　　 52460
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1134　　　11.0　　　　2225
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1013　　　 3.5　　　 59040
30. <1308> 上場東証指数　　　1002　　　98.0　　　　3242
31. <1571> 日経インバ　　　　 984　　 -54.3　　　　 465
32. <2038> 原油先Ｗブル　　　 956　　　27.6　　　　1398
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 856　　　86.5　　　　 186
34. <2516> 東証グロース　　　 787　　　31.6　　　 574.1
35. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 783　　 -25.2　　　　2918
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 739　　 -14.8　　　 630.9
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 718　　　18.3　　　　2890
38. <2243> ＧＸ半導体　　　　 711　　 142.7　　　　2338
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　 708　　　31.4　　　 716.7
40. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 650　　　48.4　　　　 795
41. <1580> 日経ベア　　　　　 620　　　33.0　　　1235.5
42. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 618　　　-4.9　　　 323.1
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 615　　　57.7　　　　1122
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 539　　 168.2　　　 28625
45. <200A> 野村日半導　　　　 536　　 -12.7　　　　2069
46. <1346> ＭＸ２２５　　　　 482　　　 9.8　　　 47510
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 444　　 -34.6　　　 208.1
48. <1398> ＳＭＤリート　　　 430　　 -51.6　　　1953.0
49. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 385　　 -21.7　　　　1280
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 372　　　76.3　　　 46890
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース