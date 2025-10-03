東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ワンプラがS高 東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、ワンプラがS高

3日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数386、値下がり銘柄数187と、値上がりが優勢だった。



個別ではワンダープラネット<4199>がストップ高。学びエイド<184A>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、技術承継機構<319A>、リックソフト<4429>、パワーソリューションズ<4450>、トライアイズ<4840>は年初来高値を更新。コンヴァノ<6574>、サンバイオ<4592>、マーキュリー<5025>、ＡＳＪ<2351>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＳＡＡＦホールディングス<1447>、ＲＯＸＸ<241A>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、ＧＭＯコマース<410A>、ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>など7銘柄が年初来安値を更新。夢展望<3185>、イオレ<2334>、ＳＴＧ<5858>、ファインズ<5125>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は値下がり率上位に売られた。



