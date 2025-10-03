¤Î¤ó¼ç±é¡ØMISS KING¡Ù¡¢À¤³¦8¥ö¹ñ¤ÇTOP10Æþ¤ê¤Î¹¥È¯¿Ê¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Î¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬9·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢10·î1Æü»þÅÀ¤ÇABEMA¤Î¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëNetflix¤Î¹á¹Á¡¦ÆüËÜ¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Î¥·¥ê¡¼¥ºTOP10¡Ê10/1¡Ë¡×Æþ¤ê¤·¤¿¡£Âè1ÏÃ¤«¤é¤Î¹¥È¯¿Ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ç±é¤Î¤Î¤ó¤ÈËÜºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Î¤ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ø±ï¤ÈÉü½²¡Ä¡ØMISS KING¡Ù¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡Ö¾´ý¤òÂêºà¤Ë¡¢Éü½²¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ÏÆñ¤·¤¯¤â¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤Æ¤ß¤ÆÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤ë¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾´ýÈ×¤Î¾å¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¿´Ìö¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾®ÎÓÃè¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¡ØMISS KING/ ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¾´ý¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃÎÅª¥²¡¼¥à¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾´ý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÂçÂ¿¿ô¤ÊÊý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤ºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤¤òÅÏ¤êÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÉÔ¹¬¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤ë½÷À¼ç¿Í¸ø¤ÎÈôÄ»¤¬¡¢Éü½²¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´¶¾ð¤ò¡¢Èþ¤·¤ÃÎÅª¥²¡¼¥à¤È±ÇÁü¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ëÅÜ¤È¤¦¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éü½²¤ÎÀè¤Ë¤Ï²¿¤¬ÂÔ¤Ä¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£¼ç±é¡¦¤Î¤ó¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¼çÌò¤Î¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢¤Î¤ó¤Ç¤¹¡£¾´ý¤òÂêºà¤Ë¡¢Éü½²¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ÏÆñ¤·¤¯¤â¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤Æ¤ß¤ÆÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤ë¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾´ýÈ×¤Î¾å¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¿´Ìö¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÈôÄ»¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾®ÎÓÃè¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
ABEMA¡¢Netflix¤Ç¶¦¤ËÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØMISS KING/ ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¾´ý¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃÎÅª¥²¡¼¥à¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾´ý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÂçÂ¿¿ô¤ÊÊý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤ºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤¤òÅÏ¤êÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÉÔ¹¬¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤ë½÷À¼ç¿Í¸ø¤ÎÈôÄ»¤¬¡¢Éü½²¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´¶¾ð¤ò¡¢Èþ¤·¤ÃÎÅª¥²¡¼¥à¤È±ÇÁü¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ëÅÜ¤È¤¦¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éü½²¤ÎÀè¤Ë¤Ï²¿¤¬ÂÔ¤Ä¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
