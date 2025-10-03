◇MLB ドジャース8-4レッズ(日本時間2日、ドジャー・スタジアム)

日本時間2日のレッズ戦に先発登板し、7回途中2失点と好投した山本由伸投手。試合後、取材に応じ心境を語りました。

山本投手は初回にエラーも絡んで2アウト2、3塁とされると、タイムリーを浴びいきなり2点を失います。

その後は立て直し、2回からは4イニング連続で三者凡退。失点後は13人連続アウトと好投を続ける間に、打線が3点を奪い逆転します。

6回は先頭から三者連続でヒットを許しノーアウト満塁のピンチに。しかしショートゴロと二者連続三振でここをしのぎ、無失点で切りぬけました。

7回に2つの四球を出したところで降板。今シーズン自己最多の113球を投じ、6回2/3、被安打4、9奪三振、2失点、自責点0の好投。打線が8得点と山本投手を援護し、勝利投手となりました。

山本投手はこの日の投球について「初回はまだコントロールの部分だったりフォームにまだまとまりがなかったので少しランナー出したりしてしまいましたけど、状態が良かっただけにいつも通り冷静に相手を見て投球できた」とコメント。6回に0アウト満塁の大ピンチからショートゴロとした場面は「1人目はうまくランナーがスタートを切れないような打球だったので、その1アウトを取れたのが大きかった」と振り返りました。

今季自己最多の球数を投じた熱投に、デーブ・ロバーツ監督も「彼が7回まで投げたのは大きかった」と話しています。