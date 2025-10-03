東急電鉄などが蒲田駅と京急蒲田駅を新線で結び、羽田空港への新たなアクセス路線とする速達性向上計画について、国土交通省が3日、認定しました。

国土交通省が認定した計画は、東急電鉄と東急や大田区などが出資する第3セクター「羽田エアポートライン」が、蒲田駅と京急蒲田駅の間0.8Kmに新線（新空港線）を建設し、東急多摩川線を経由して、東急東横線からの直通運転を行うものです。これにより、渋谷などと羽田空港の間を京急蒲田駅で京急空港線に乗り換える形で移動できるようになります。

運行開始は2038年から2042年の間を目指し、直通によって自由が丘と京急蒲田の間は従来の約37分から約15分に短縮されるとしています。朝の混雑時は1時間あたり20本程度、その他の時間帯は10本程度の運行を予定しているということです。見込まれる総事業費は約1248億円となっています。

東急多摩川線は新線とつなげるために、蒲田駅付近を地下化する計画で、さらに東横線から直通する8両編成の列車が停車できるよう、多摩川駅と下丸子駅に対応したプラットホームを整備する計画です。

現在、JRや東急線が乗り入れる蒲田駅と京急線の京急蒲田駅の間は800メートルほど離れていて、バスや徒歩で移動する必要があり、地元の大田区などが「蒲蒲線」構想として新線建設を長年、要望してきました。