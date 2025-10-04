U-20日本代表、空港到着時にまさかの光景!! 齋藤俊輔や平賀大空らに現地メディア「J-POPアイドルのよう」
チリ開催のU-20ワールドカップに出場しているU-20日本代表について、現地空港到着時の様子が話題になっている。
現地メディア『TNTスポーツ・チリ』が今月掲載した記事などによると、代表チームが到着ゲートに姿を見せた先には多くの女性ファンの姿があったという。もっともファンはU-20日本代表のサポーターではなく、K-POPアイドルや俳優のファンだった模様。具体的な著名人の名前は明らかになっていないが、いわゆる“出待ち”のために詰めかけていたファンのもとへ選手たちが登場する形になったようだ。
日本の選手たちを見たファンは大きな歓声を上げて盛大に歓迎しており、選手たちは思わぬ光景に圧倒されていた様子。TikTokやInstagramに投稿されている動画では90万再生に迫るものもあり、特に現地の若者の間で話題になっているようだ。
MF齋藤俊輔はスマートフォンを取り出してまさかの光景を撮影。最も再生されている動画ではMF平賀大空がフォーカスされており、平賀はやや照れたような様子で軽く手を振って歓声に応えるシーンもあった。
現地メディアは「チリの熱狂的なファンに迎えられた」と報じ、「その様子に選手たちも興味津々だった。まるでK-POP、今回だとJ-POPアイドルのような光景だった」と伝えている。
