ETF売買動向＝3日大引け、全銘柄の合計売買代金3520億円 ETF売買動向＝3日大引け、全銘柄の合計売買代金3520億円

3日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比24.1％増の3520億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同43.6％増の2813億円だった。



個別ではグローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 <2631> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> 、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> など64銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など12銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が15.51％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が7.73％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気候変動指数 <294A> が3.95％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.50％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> は15.97％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は3.38％安と大幅に下落した。



日経平均株価が832円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1767億4500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1185億2700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が312億9100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が159億4500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が149億3300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が146億700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が106億4600万円の売買代金となった。



