¡ÖÁ°¶¶»ÔÄ¹¤ÏÁá¤¯¿ÊÂà·èÃÇ¤ò¡×¡¡¥Û¥Æ¥ëÌäÂê¤ÇµÄ²ñÁ´10ÇÉ¤¬Í×µá
¡¡Á°¶¶»ÔµÄ²ñ¤ÎÁ´10²ñÇÉ¤Ï3Æü¡¢¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬»Ô´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤Ë½Ð½è¿ÊÂà¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤¹¤ë¿½¤·Æþ¤ì½ñ¤ò¾®Àî»á¤Ë¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤ÎÉÔ¿®¤È¼ºË¾¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤º¡¢ÀâÌÀ¤â¿¿¼Â¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾®Àî»á¤Ï¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢³Æ²ñÇÉ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¿½¤·Æþ¤ìÆâÍÆ¤òÃÇÂ³Åª¤Ë¶¨µÄ¤·¤¿¡£10²ñÇÉ¤ÏºÇÂç²ñÇÉ¤Î¹â»Ö²ñ¡¢Âè2²ñÇÉ¤ÎÁ°¶¶ÎáÌÀ¤Î¤Û¤«¡¢¶¦»ºÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¾®Àî»á¤Ë¶á¤¤¡Ö¤Þ¤¨¤Ð¤·»ÔÌ±¥¯¥é¥Ö¡×¤È¡¢¸Þ¤Ä¤Î1¿Í²ñÇÉ¡£
¡¡¿½¤·Æþ¤ì½ñ¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬¡Ö¼Ò²ñÅª¸½¾Ý¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¾®Àî»á¤ÎÂÐ±þ¤¬»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤ÈÄäÂÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£Äó½Ð¸å¡¢¹â»Ö²ñ¤Î¾®Á¾º¬±ÑÌÀ´´»öÄ¹¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï½Ð½è¿ÊÂà¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤É¤Î²ñÇÉ¤â¤¹¤°°ìÃ×¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿¦°÷¤È10²ó°Ê¾å²ñ¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤òÈÝÄê¡£10·î2Æü¤Î»ÔµÄÁ´°÷¤È¤Î²ñ¹ç¸å¡¢»ÔÌ±¤Î°Õ¸«¤òÄ¾ÀÜÄ°¤¡¢½Ð½è¿ÊÂà¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£