²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢NBA¤Ç2µ¨ÌÜ¤ÎÄ©Àï¡¡ÌÜÉ¸Á°ÅÝ¤·¡¢ËÜ·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡Ú¥·¥«¥´¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Î¥Ö¥ë¥º¤È¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬2Æü¡¢¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×3ÆüÌÜ¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÌó2»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Ä´À°¤Ï½çÄ´¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¾¡Éé¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜ·ÀÌó¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òº£µ¨Ã£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä©Àï3µ¨ÌÜ¤Ç¤ÎËÜ·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤ò1µ¨Á°ÅÝ¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤àµ¤¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê²ÏÂ¼¤Î²ÝÂê¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤À¡£ºòµ¨¤Ï¥´¡¼¥ë²¼¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤âÂçÃË¤¿¤Á¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¥ª¥Õ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤ë¡Ö¥Õ¥í¡¼¥¿¡¼¡×¤Î½¬ÆÀ¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡ÁÇÁá¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¹â¤¤¥¢¡¼¥Á¤Ø¤Î²þÁ±¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Î¼ê±þ¤¨¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨30.4¡ó¤À¤Ã¤¿À®¸ùÎ¨¤ò40¡ó°Ê¾å¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ÎÄ©Àï1µ¨ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ê¤É¥³¡¼¥È³°¤Î¤³¤È¤Ë¤âÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¾åÃ£¤·¤¿±Ñ¸ì¤ò¶î»È¤·¤Æ´û¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£