水谷豊の娘・趣里、第1子出産から1週間の心情を告白「憶測が広がりすぎている」
水谷豊と伊藤蘭の娘で女優の趣里が自身のInstagramを更新。自身の奮闘を語りつつ、ファンからの温かい応援メッセージに感謝を伝える投稿が話題となっている。9月26日の第1子出産から1週間経った現在、趣里が自身の心境を告白した。趣里は「ある程度は仕方ないと思いつつ...最近憶測が広がりすぎているな、と。私は日々奮闘しています！いつも心温まるメッセージ本当にありがとうございます。感謝です。」とコメントした。
この投稿にファンからは「趣里ちゃん幸せになってね応援してます」「大丈夫です、見守ってくれる人はたくさんいる。私も２人を応援してる。」「無事にお子様が産まれたこと、本当に嬉しくて幸せのお裾分けをいただいた気持ちです。」といった温かい声が多く寄せられた。
趣里は、ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーである俳優の三山凌輝との結婚と妊娠を8月に発表している。
この投稿にファンからは「趣里ちゃん幸せになってね応援してます」「大丈夫です、見守ってくれる人はたくさんいる。私も２人を応援してる。」「無事にお子様が産まれたこと、本当に嬉しくて幸せのお裾分けをいただいた気持ちです。」といった温かい声が多く寄せられた。
趣里は、ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーである俳優の三山凌輝との結婚と妊娠を8月に発表している。