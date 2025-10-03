賞金女王イ・ボミが引退後のリアル、夫との“韓ドラ級”のなれ初めを告白！ 今夜の『酒のツマミになる話』
今夜10月3日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとしてイ・ボミ、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ)、土屋伸之（ナイツ）、野沢直子、ヒコロヒーが登場。プロゴルファーのイ・ボミが引退後のリアルを赤裸々に明かす。
【写真】62歳で再婚、そして“地獄の焼肉”へ！ 野沢直子の結婚・家族の本音トークがさく裂
「ポルトガルなら天下を取れる」と言われたヒコロヒーは、韓国での仕事でも芸人らしいオーバーリアクションがウケて「僕たちの初恋を全部合わせた顔だ」と言われたという衝撃エピソードを語る。イ・ボミは「日本ではお父さん世代に人気」と明かし、砂田は「日本人男性は海外で不利？」と持論を展開。そして名古屋で“ギャル＆年上”にモテるという砂田や、おばあちゃん世代から猛烈支持を受ける大悟の“兵隊さん似”伝説、ノブの“韓国女性ちょっと怖い”という話まで持ち出され、スタジオは国民性×恋バナで大盛り上がりに。しまいには、土屋が明かす衝撃の偽装結婚エピソードも…？
日韓ツアーで賞金女王、プロゴルファーのイ・ボミが引退2年目の“何もしたくない自分”を赤裸々に語る。ベッドとソファを往復する毎日、友人の誘いも思わず断りがちという、アスリート時代のストイックさとは正反対の姿を打ち明け、スタジオでは“イ・ボミのやる気スイッチ”探しが始まる。ジム通い、趣味探し、さらには“コーチ業”を勧められるも、「しゃべるのも面倒」と本音をポツリ。
袋小路のなか、ノブがスタジオ内にあった粘着ローラーを“クラブ”に見立てて特別ゴルフレッスンが開催される。ボミはひと振りでノブの癖を見抜き、力の入れどころを的確に指摘する。「教える才能、あるのでは？」―スタジオがざわつき、新しい可能性をのぞかせた。果たして彼女の“やる気スイッチ”は見つかるのか？
週4〜5回は必ずパスタを食べるという砂田将宏。なかでも「五右衛門のタコのペペロンチーノこそ史上最強。ニンニクとタコのダシが絶妙で、これ以上のパスタはない」と断言する砂田に対し、大悟がすかさず「トマト系を食べないのにパスタ好きを名乗るな！」と痛烈なツッコミ。たちまちスタジオは大混乱となり、「これは“パスタ”じゃなくて“ペペロン決定戦”だ！」とブーイングが巻き起こる。
さらに話題は広がり、韓国で人気の“キムチパスタ”情報や、サイゼリヤに行ってもパスタを選ばないという土屋伸之の“だし派宣言”まで飛び出す。真剣さと笑いが入り交じる“最強パスタ頂上決戦”に、スタジオは熱気に包まれた。
ノブが「大好きで一緒にいると安心する」というナイツ・土屋が、番組初登場。普段から頼りになる存在ながら、なぜか“一緒にいた記憶が残らない”という不思議キャラが明かされる。そんな土屋が熱中しているのは“絵の学校”。10代・20代の学生に混じって木炭デッサンに挑戦し、順位付けまで楽しむという本気度。お笑いの舞台では見られない“もうひとつの顔”に、千鳥も「自分なら恥ずかしくて行けない」と驚きを隠せない。
“大人になってから改めて学びたいこと”へトークは発展し、イ・ボミは語学、野沢はダンス、砂田は美容師。そして大悟からはまさかのネイリスト願望？ 土屋の勉強事情から、出演者それぞれの“実は次にやりたいこと“が明かされていく。
62歳にして13歳年下の日本人男性と再婚した野沢は、相手の両親に初めて結婚のあいさつをしたのは焼肉店。ところが両親は驚きすぎてまるで静止画のように固まってしまい、鉄板だけが「じゅうじゅう」と音を立て続ける―まさに“地獄の焼肉”。「私じゃダメですか？」と思わず口走ってしまったという告白に、スタジオは騒然となった。
そして“相手の両親へのあいさつ”体験談へ。ノブは肩パッド全開の個性派スーツで挑んだ大失態を明かし、大悟は後部座席のミラー越しに結婚の許可を得たという豪快エピソードを披露。イ・ボミは俳優イ・ワンとの“韓ドラ級”ななれ初めを告白。キムチやみそといった母の味を受け継ぐ韓国の家庭文化についても語り、結婚・家族に関する本音トークで盛り上がる。
『酒のツマミになる話』は、フジテレビ系にて10月3日21時58分放送。
【写真】62歳で再婚、そして“地獄の焼肉”へ！ 野沢直子の結婚・家族の本音トークがさく裂
「ポルトガルなら天下を取れる」と言われたヒコロヒーは、韓国での仕事でも芸人らしいオーバーリアクションがウケて「僕たちの初恋を全部合わせた顔だ」と言われたという衝撃エピソードを語る。イ・ボミは「日本ではお父さん世代に人気」と明かし、砂田は「日本人男性は海外で不利？」と持論を展開。そして名古屋で“ギャル＆年上”にモテるという砂田や、おばあちゃん世代から猛烈支持を受ける大悟の“兵隊さん似”伝説、ノブの“韓国女性ちょっと怖い”という話まで持ち出され、スタジオは国民性×恋バナで大盛り上がりに。しまいには、土屋が明かす衝撃の偽装結婚エピソードも…？
袋小路のなか、ノブがスタジオ内にあった粘着ローラーを“クラブ”に見立てて特別ゴルフレッスンが開催される。ボミはひと振りでノブの癖を見抜き、力の入れどころを的確に指摘する。「教える才能、あるのでは？」―スタジオがざわつき、新しい可能性をのぞかせた。果たして彼女の“やる気スイッチ”は見つかるのか？
週4〜5回は必ずパスタを食べるという砂田将宏。なかでも「五右衛門のタコのペペロンチーノこそ史上最強。ニンニクとタコのダシが絶妙で、これ以上のパスタはない」と断言する砂田に対し、大悟がすかさず「トマト系を食べないのにパスタ好きを名乗るな！」と痛烈なツッコミ。たちまちスタジオは大混乱となり、「これは“パスタ”じゃなくて“ペペロン決定戦”だ！」とブーイングが巻き起こる。
さらに話題は広がり、韓国で人気の“キムチパスタ”情報や、サイゼリヤに行ってもパスタを選ばないという土屋伸之の“だし派宣言”まで飛び出す。真剣さと笑いが入り交じる“最強パスタ頂上決戦”に、スタジオは熱気に包まれた。
ノブが「大好きで一緒にいると安心する」というナイツ・土屋が、番組初登場。普段から頼りになる存在ながら、なぜか“一緒にいた記憶が残らない”という不思議キャラが明かされる。そんな土屋が熱中しているのは“絵の学校”。10代・20代の学生に混じって木炭デッサンに挑戦し、順位付けまで楽しむという本気度。お笑いの舞台では見られない“もうひとつの顔”に、千鳥も「自分なら恥ずかしくて行けない」と驚きを隠せない。
“大人になってから改めて学びたいこと”へトークは発展し、イ・ボミは語学、野沢はダンス、砂田は美容師。そして大悟からはまさかのネイリスト願望？ 土屋の勉強事情から、出演者それぞれの“実は次にやりたいこと“が明かされていく。
62歳にして13歳年下の日本人男性と再婚した野沢は、相手の両親に初めて結婚のあいさつをしたのは焼肉店。ところが両親は驚きすぎてまるで静止画のように固まってしまい、鉄板だけが「じゅうじゅう」と音を立て続ける―まさに“地獄の焼肉”。「私じゃダメですか？」と思わず口走ってしまったという告白に、スタジオは騒然となった。
そして“相手の両親へのあいさつ”体験談へ。ノブは肩パッド全開の個性派スーツで挑んだ大失態を明かし、大悟は後部座席のミラー越しに結婚の許可を得たという豪快エピソードを披露。イ・ボミは俳優イ・ワンとの“韓ドラ級”ななれ初めを告白。キムチやみそといった母の味を受け継ぐ韓国の家庭文化についても語り、結婚・家族に関する本音トークで盛り上がる。
『酒のツマミになる話』は、フジテレビ系にて10月3日21時58分放送。