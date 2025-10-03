藤井風の音楽制作、海外ツアーに『NHK MUSIC SPECIAL』が密着！ 10.9放送
アーティスト・藤井風に密着した『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜』が、NHK総合にて10月9日22時に放送。カメラは3年にわたり、世界へと歩みを進める藤井を追い続けてきた。彼の夢のその先、タイが熱狂したサプライズ、全編英語詞のニューアルバム『Prema』の舞台裏、海外ツアーなど、彼の挑戦の軌跡と“いま”を映し出す。
【写真】世界へと歩みを進める藤井風の3年間の軌跡を届ける 『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜』場面写真
番組では、アメリカ・リパブリックレコードから発表された初の全編英語詞アルバムの制作、初のヨーロッパ＆北米ツアー、そしてミュージックビデオ撮影の舞台裏まで―そのすべてを俳優・仲野太賀の語りで届ける。
誕生日前日の6月13日、タイ・バンコク。街の中心に突如現れたステージに藤井が姿を現すと、1万人を超える群衆が騒然。ニューアルバムからの1stシングル「Hachiko」と共に届けられたサプライズは、国内外に大きな反響を巻き起こした。
昨年放送したNHKの番組内で「27歳のうちに3枚目を作る」と約束した藤井。その言葉どおり完成したのが、9月5日に全世界同時リリースされた3rdアルバム『Prema』だ。ロサンゼルス、東京、韓国でレコーディングを重ね、国境もジャンルも超えて生まれた楽曲には、彼の並々ならぬ覚悟と情熱が刻まれています。これまで藤井の軌跡を記録してきたNHK MUSIC SPECIALでは、この音楽制作の舞台裏を3年にわたって記録。今回、ついにその全貌が明らかとなる。
アルバム完成後にスタートした7月のヨーロッパツアー、シカゴ・ロラパルーザ、8月の北米ツアー、そして10月からのアメリカ再上陸へ―。巨大フェスからクラブギグまで、彼の音楽は海外でどう響き、どう受け止められているのか。番組はそのリアルな瞬間を伝える。さらに、フランスで撮影された「Love Like This」のMV撮影にも密着。音楽だけでなく、映像を通じて楽曲に詰め込んだ世界を描き出す、藤井のクリエイティブの核心に迫る。
夢を語り、挑み、ついに世界に羽ばたいた藤井風。その挑戦の軌跡と、次に見据える景色とは―。“いま”の彼を映し出す45分に期待が高まる。
『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風 〜いま、世界で〜』は、NHK総合にて10月9日22時放送。
