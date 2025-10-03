水谷豊の娘・趣里との結婚で話題のBE:FIRST三山凌輝、保護犬ベネを家族に迎え入れ「殺処分ゼロを目指して」
ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの三山凌輝が、保護犬のベネを家族に迎え入れたことを自身のInstagramで報告。三山は「保護犬のベネを家族に迎え入れていました」と始め、続けて「兄弟犬であるダグくんの里親さんはなんとMY FIRST STORYのNobさんでした。」と、MY FIRST STORYのベースNobとの関係について触れた。
三山は「感謝で奇跡的な出会いもある中、ノブさんと話して野良犬の存在を少しでも多く知ってもらえるきっかけになったり、助かる命が増え、殺処分が無くなる世界線にしていきたいという気持ちから、共に公表する流れになりました。」と、保護犬の存在を広めたいという思いを語った。また三山は、「我が家のベネもんアカウントを作ったので是非癒されてくれい！」と呼びかけている。
この投稿にファンからは「ベネちゃんを幸せにしてくださり、本当にありがとうございます」「ワンコ達が幸せそうなお顔してて嬉しい」「頑張れパパ」など、温かい反応が多く寄せられた。他にも「昨日のライブでノブさんが保護犬の話やりょうきさん夫婦の犬同士が兄弟で逢えたと話してくれました」というコメントもあり、三山の活動への賛同が広がっているようだ。
