ÂçÎÌ¤Î´À¤ò¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¿¡¤¤¡ÄºÊ»¦³²µ¿ÏÇ¤Î¸µÄ¹Ìî¸©µÄ¡ÒÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ïµ¤»ý¤Á°­¤¤¡ÓÂáÊáÄ¾Á°¤Î°ÕÌ£¿¼È¯¸À

¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ì¿³¤Î»ö¼ÂÇ§Äê¤Ë¸í¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ¹çÍý¤ÊÅÀ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦ºÛÈ½Ä¹¤¬¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿È½·è¤ò¡¢Èï¹ð¤Ï¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÂçÎÌ¤Î´À¤ò¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¿¡¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
10·î£±Æü¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬Ä¨Ìò19Ç¯¤Î°ì¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¤Î¤Ï»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÄ¹Ìî¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¦´Ý»³ÂçÊåÈï¹ð¡Ê51¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¡£´Ý»³Èï¹ð¤ÏÄ¹Ìî¸©±ö¿¬»Ô¤Î¼«Âð·ó¼òÂ¢¤Ç¡¢ºÊ¤Î£Á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ47¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£´Ý»³Èï¹ð¤ÏÂáÊáÄ¾¸å¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£»ö·ï¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¡½¡½¡£
¡Ö»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç21Ç¯£¹·î29Æü¤ÎÁáÄ«¤Ç¤¹¡££Á¤µ¤ó¤¬¡¢¼òÂ¢¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¼«Âð»öÌ³½ê¤Î£±³¬¤Ç¤¢¤ª¤à¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÂ©»Ò¤¬È¯¸«¡£·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ò²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ó
¸©·Ù¤Ï140¿ÍÂÖÀª¤ÇÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢Êª¾Ú¤¬¾¯¤Ê¤¯ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¡£¼þÊÕ¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤·¾¯¤·¤º¤ÄÁÜººÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢´Ý»³Èï¹ð¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö·ï¤«¤é£±Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¡Ç22Ç¯11·î¤À¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿´Ý»³Èï¹ð¡£°ìÊý¤ÇÂáÊáÄ¾Á°¤Î¡Ç22Ç¯£¹·î¤Ë¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¡Ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿ÅöÆü¡ËÄ«£·»þ¤´¤í¡¢Â©»Ò¤«¤é¡ÖÊì¤Á¤ã¤ó¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë½èÈ³¤È¤¤¤¦¤è¤ê²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê£Á¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ë²¿½½Ç¯¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ó
Á°½Ð¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö´Ý»³Èï¹ð¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¡Ê»ö·ïÈ¯³ÐÅöÆü¤Ï¡Ë¸©µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹Ìî»ÔÆâ¤Î¸©µÄ²ñ´Û¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë´Ý»³Èï¹ð¤Ï¡¢Á°Æü¤Î£¹·î28Æü¤ÎÍ¼Êý¤«¤éÆ±Î½µÄ°÷¤é¤È¼ò¤ò°û¤ßÌë11»þÈ¾¤´¤í¤Þ¤ÇµÄ°÷²ñ´Û¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·´Ý»³Èï¹ð¤Î¼Ö¤ÎÁö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤«¤é¡¢µÄ°÷²ñ´Û¤«¤éÌó80ÒÎ¥¤ì¤¿±ö¿¬»Ô¤Î¼«Âð¤Þ¤Ç±ýÉü£²»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Ï29Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë£Á¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¡¢ºÆ¤ÓµÄ°÷²ñ´Û¤ØÌá¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö£Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈò¤±¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÌÀ¤é¤«¤ÊÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢´Ý»³Èï¹ð¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼òÂ¢¤Î·Ð±Ä¾õÂÖ¤Ï¤«¤ó¤Ð¤·¤¯¤Ê¤¯·Ù»¡¤ÏÉ×ÉØ´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤Ê¤é´Ý»³Èï¹ð¤ÏÍÑ°Õ¼þÅþ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºµÄ°÷²ñ´Û¤È±ö¿¬»Ô¤Î¼«Âð¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë´Ö¡¢£Î¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼«Æ°¼Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼«Æ°ÆÉ¼èÁõÃÖ¡Ë¤òÈò¤±¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ç¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿µÄ°÷²ñ´Û¼«¼¼¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÅÅ¸»¤Ï¡¢»ö·ïÁ°¸å¤º¤Ã¤È¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ê¸½ñ¤Ê¤É¤òºîÀ®¤·¤¿¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¡£µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤Ù¤Ê¸½ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ê¥Ð¥¤ºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Îµ¶Áõ¤È¤È¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Î¸«Î©¤Æ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢·×²èÅªÈÈ¹Ô¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
ËÁÆ¬¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¸å¡¢´Ý»³Èï¹ðÂ¦¤Ï¤¹¤°¤Ë¾å¹ð¤·¤¿¡£