Aぇ! group冠新番組『Q＆Aぇ!』特番が今夜放送 シンガポールを舞台に5人が“変身フォト”に全力で挑む
10月12日より新番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（フジテレビほか／毎週25時25分）がスタート。番組開始を記念して、本日10月3日23時から全国ネットで特番が放送される。特番では、シンガポールを舞台にAぇ! groupの5人が“変身フォト”に全力で挑む。
【写真】メンバーのロケの様子をVTRで見ながら、5人全員が抱腹絶倒！
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』は、ガムシャラなアイドルのAぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力な5人が、令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“A”を届ける。個性豊かな5人の喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメントだ。
特番では「Aぇ! group変身選手権！in シンガポール」と題し、今話題の“変身フォト”にチャレンジ。制限時間3時間以内で、“変身フォトを最も楽しめる変身をしてきた人”が優勝に輝く。5人はバラバラにロケをしていたことから、それぞれがどんな経緯でこの変身に至ったのか、興味津々の様子。他のメンバーのロケの様子をVTRで見ながら、5人全員が抱腹絶倒する。
「3時間あったら何にでもなれるよな」と言う佐野晶哉に、「小手先の笑いは通じない」と話す小島健。また、各メンバーの変身の様子をVTRで見た草間リチャード敬太は「それぞれフルスイングしてるよな」と、末澤誠也は「違う方向性でやってる」と明かす。正門良規は「3時間フルで頭を使って考えた変身」と話すが、5人はどんな変身を遂げたのか？ 最下位だったメンバーにはキツい罰ゲームが待ち受ける。果たして優勝するのは誰なのか？ そして罰ゲームを受けるのは一体…？
さらに、10月3日の番組放送終了後からは、FODにて10月12日25時25分よりオンエアするレギュラー放送初回となる＃1の独占先行配信がスタート。どこよりも早くAぇ! groupが体を張って全力で挑んだシンガポール旅の様子が見られることに。
また、番組本編の「無料見逃し配信」も特典映像とともに実施。毎回放送終了後より1週間、TVer、FODにて、当該放送回の無料見逃し配信を届ける予定。
レギュラー放送では、「コスパ旅行選手権 in シンガポール」を6週にわたって届ける。円安の今、コスパよく海外旅行を楽しむべく、メンバーが3チームに分かれて、1人当たり2万5000円で最もコスパのいい旅を提案できたチームが優勝となる。そして、今回ももちろん最下位のチームには罰ゲームが待ち受ける？
正門＆小島チームは“レジャー”、末澤＆草間チームは“グルメ”、佐野＆番組スタッフチームは“ホテル全BET”をテーマに、3チームが三者三様の波瀾（はらん）万丈な珍道中を繰り広げる？ 佐野に至っては、メンバーではない番組スタッフとペアを組むことになり…。果たして、全力体当たりとなった旅の行方とは…？
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』特番は、フジテレビ系（一部地域を除く）にて10月3日23時放送。レギュラーは、フジテレビほかにて10月12日より毎週日曜25時25分放送。
