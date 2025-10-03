上田竜也が自身の公式Instagramで、玉井詩織（ももいろクローバーZ）・凪七瑠海・植原卓也・シューレスジョーとユニバーサル・スタジオ・ジャパンに足を運んだことを報告。サングラスやカチューシャ姿ではしゃぐUSJショットを公開した。

【写真】上田竜也・玉井詩織・凪七瑠海らがカチューシャをつけたUSJショットなど

■上田・玉井と橋本良亮との舞台裏ショットも

上田竜也・玉井・凪七・植原・シューレスジョーは、音楽劇『謎解きはディナーのあとで』で共演。舞台は、9月9日～23日の東京・日本青年館公演を経て、9月27日～10月1日の大阪・SkyシアターMBS公演で千秋楽を迎えた。上田は執事・影山役を演じた。

上田は「時間に余裕ある人達で、ユニバ行って思う存分浮かれてきました」と、玉井らとUSJを楽しむ写真を2枚公開。

カチューシャ＆サングラス姿の玉井が自撮りし、後ろでカチューシャ＆マスク姿の上田がピース、凪七・植原・シューレスジョーも楽しそうに写っている。

2枚目では上田もサングラスをかけ、全員がサングラス＆カチューシャ姿で弾けたポーズを決めている。

「浮かれてる姿かわいすぎ」「仲良しカンパニー最高」「混ざりたい」「千秋楽後にフッ軽で素敵」などといったファンの声が続々と届いている。

さらに上田は、お嬢様刑事・宝生麗子役を演じた玉井と、御曹司警部・風祭京一郎役を演じた橋本良亮（A.B.C-Z）と衣装姿でポーズした楽屋裏ショットを公開。

「観に来てくれた方々、本当にありがとうございました。本当に素敵なキャスト、スタッフでございました。また再会できる事を祈って」という感謝の言葉と、「1人変態がいますがご容赦ください」と、足元が銀色のタイツ姿で決めポーズずる橋本へのフォロー！？も付け加えている。

こちらにも「たっちゃんの影山かっこよかった」「執事役が完璧でした」「素敵な3ショット」「しおりんかわいい」「はっしーなんでタイツw」などといった声が続々と到着している。

■「ユニバ行って思う存分浮かれてきました」（上田）

■橋本の衣装にも注目！『謎解きはディナーのあとで』舞台裏ショット