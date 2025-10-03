「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３日午後１時現在でインタートレード<3747.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



インタートレは証券ディーリングやＦＸ取引など業界特化型のシステム開発及び保守を手掛け、ヘルスケアのほか暗号資産システム分野でもＭ＆Ａ戦略などを駆使して展開を強めている。株価は８月中旬を境に急速人気化し同月２８日ザラ場には１４４０円の高値に買われたが、その後は急な調整局面に移行し大勢２段下げとなった。ただ、今週に入り７５日移動平均線を支持ラインに下げ止まっている。貸株市場を経由した空売りが複数の外資系証券手口で高水準に積み上がっており、今後はこのショートカバーで株価に浮揚力が働くとみる向きも少なくないようだ。なお、同社株は売り予想数ランキングの第２位にも入っており投資家の強弱観対立を物語っている。



出所：MINKABU PRESS