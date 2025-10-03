二宮和也が堂本剛にぴったり寄り添うツーショットを個人Xで公開した。

■堂本のストーリーズでは二宮のキス顔（！？）ショットも

二宮は堂本の肩に顔をのせ目を閉じ、幸せそうな表情を浮かべ、手も堂本の肩にのせてしっかりとホールド（！？）。堂本はカメラ目線で、キリッとした頼もしい表情を浮かべている。

二宮は、堂本へ向け

「今度一緒に何かやらせて頂きたい。貴方様の事をかなり知っている人間ですからね。おねがいします。何より、本当に来て下さって愛感じてます。お忙しい中本当にありがとうございます！」

というメッセージも。

二宮は全国5都市をまわった自身初となるファンクラブイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”』の千秋楽を10月2日、東京・東京ガーデンシアターで迎えた。

ファンからは

「二宮くんのべったり具合とキリっとした剛くんとのギャップがたまらない」

「ニノちゃんワンコみたい」

「先輩の前では一気に後輩の顔になるニノかわいい」

「熱烈オファー叶うといいね」

といった声が続々と到着。

なお堂本もInstagramのストーリーズで、二宮が堂本にキス（！？）しそうな表情を浮かべて甘えている写真を公開し

「ニノが夜中に急に連絡してきて、ファンミ来てくださいって連絡くれるもんだから、何かサプライズとかあるのかと思って、会場行って観させていただいたんですが、特にサプライズもなく、良いお歌とダンスを瞳に写すだけでした。ありがとうございました」

と綴っている。

また二宮の作品に携わっているクラムボンのミトや相対性理論・TESTSET・QUBITの永井聖一も二宮のステージの様子と絶賛の声ををポストしている。

