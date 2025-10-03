富士通<6702.T>が高い。同社はきょう、米エヌビディア との戦略的協業を拡大すると発表しており、これが材料視されているようだ。



これは、人工知能（ＡＩ）による企業の競争力強化を支援するＡＩエージェントを統合したフルスタックＡＩインフラストラクチャーの構築を目指すもの。ヘルスケア、製造、ロボティクスなどの領域に特化した産業向けのＡＩエージェントプラットフォームと、同社が開発を進める世界最先端の高性能・省電力ＣＰＵ「ＦＵＪＩＴＳＵ－ＭＯＮＡＫＡ」シリーズとＮＶＩＤＩＡ ＧＰＵをシームレスに統合するＡＩコンピューティング基盤を共同で開発し提供するとしている。



出所：MINKABU PRESS