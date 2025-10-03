CL¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÆîÌîÂó¼Â¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¢¤È¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¸ø¼°X¤¬3Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç(²¤½£CL)¤ÇFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬MFÆîÌîÂó¼Â¤ËºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï¥â¥Ê¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿1Æü¤Î»î¹ç¤Ç¡¢2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÆÍÁ³¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¾Ð´é¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÆîÌî¤¬¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤¬¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¡£¿Æ¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤¬¹ñºÝ±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÆîÌî¤Ï¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤½¤Î¸å¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø¡¢ÆîÌî¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï2¿Í¤¬²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ê¤Î¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¿¥¤¬¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ã°¦¤µ¤ì¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÊý¤«¤éÆîÌî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¸÷·Ê¡×¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¢¤È¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆîÌî¤Ï¸ø¼°Àï4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ìÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Âç²ñÄÌ»»50»î¹ç52ÆÀÅÀ¤È´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
