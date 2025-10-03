「ツイステ」″ほわぬい″がナムコ限定プライズで登場!
バンダイナムコエクスペリエンスは、10月よりディズニープラスでのアニメーション配信が開始される『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の「ほわぬい」を、10月11日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」限定の景品として展開する。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅⼒にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム。今回の「ほわぬい」は10月配信開始のアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』に合わせての登場で、作中の主な舞台となる魔法学校の寮長たちを制服姿でラインアップした。
ラインアップは、リドル・ローズハート、レオナ・キングスカラー、アズール・アーシェングロット、カリム・アルアジーム、ヴィル・シェーンハイト、イデア・シュラウド、マレウス・ドラコニアの全7種類。
(C)Disney (C)Bandai Namco Experience Inc.
