お笑いコンビ「クマムシ」佐藤大樹（37）が2日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。現在の交際相手について語った。

この日は“副業芸人スペシャル”と題して、現在副業で生計を立てている芸人を招集。

佐藤は5年前にモデル・デコウトミリと復縁し、その2年後に破局。過去には年上社長令嬢との交際の経験もあり、その“ヒモ男”っぷりが有名だった。

司会の「ネプチューン」名倉潤から「ヒモやってたやん？」と話題を振られた佐藤。「実はフラれまして…6年くらい僕もさまよってたんですけど」と前置きして「今、幸せにしたい彼女がいます」と告白した。

彼女の年齢を「21歳」だと明かすとスタジオは騒然。「だまされてないです。もう（交際）9カ月になります。運命的な出会いをして人のために生きたいっていうフェーズになりました」と説明した。

「本当に可愛いんですよね…」とのろける佐藤に、名倉は「可愛いだけじゃ結婚できひんねん」と助言し「彼女のどこが良いの？」と質問。「タイのアラからダシをとったスープとか凄い上手で…」ツッコミ待ちの小ボケを披露して笑いを誘っていた。