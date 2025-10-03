◇米女子ゴルフツアー ロッテ選手権 第2日（2025年10月2日 米ハワイ州 ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）

1打差の2位から出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）は1イーグル、2バーディー、1ボギーの69で回り通算10アンダーで4位につけた。首位とは5打差。

風が吹く難しい条件の中、好スコアで上がった畑岡はWOWOWのインタビューに応じ「（風で）セカンドのジャッジ、ティーショットの狙い目も変わってくるのは分かっていた。ショットはそこまで悪くなかった。グリーン上が重かったところでうまくアジャストできないところはあった」と淡々と話した。

1番パー5で2・5メートルに2オンしてイーグル発進。「届くと思っていなかったけど、セカンドが凄くいい当たりをしてくれて、うまくグリーンに乗せられて良かった」と笑顔で振り返った。

続く2番でも4メートルのフックラインを沈めてバーディーを奪った。その後は我慢の展開となったが、13番で1メートルにつけてスコアを伸ばした。

終盤はピンチもあったが、しぶとくパットを沈めて回避。「最終ホールとか、17番もそうだけど、3〜4メートルのパットを決められたところもあった。そこは良かった」と安堵（あんど）の表情を見せた。

上位で決勝ラウンドを迎える。「パー5でしっかり取っていきたいコースなので、明日以降はちゃんと取っていけるように頑張りたい」と意気込みを口にした。