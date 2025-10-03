2025年10月2日、二宮和也が自身初となるファンクラブイベント＜OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”＞の東京公演にて開催した。以下、同公演のオフィシャルライブレポートをお届けする。

◆ライブ写真

本イベントは9月から10月にかけて全国5都市をまわる二宮初のファンクラブイベントで、本公演が千秋楽となる。9月2日の愛知を皮切りに福岡、北海道、大阪と重ねてきた＜OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”＞も、いよいよ10月1日、2日の東京ガーデンシアターでファイナルを迎えた。

◆ ◆ ◆

定刻。“にのコール”のなか、会場が暗転すると、大型ビジョンに二宮和也の姿が。楽屋からステージへと歩いてくる様子がリアルタイムで映し出されていく。やがて盛大な拍手と歓声のなか暗闇に包まれたステージ上に二宮が到着。1曲目「あの夢をなぞって」（YOASOBI。※以下、オリジナルアーティストを表記）を歌い始めると、リリックの〈好きだよ〉に差し掛かった刹那、暗闇だったステージから目のくらむような光彩が放たれ、「おじゃましまーす二宮和也です!! 今日は最高に楽しい思い出を作りましょう!!」という二宮の挨拶が高らかにこだました。無数の黄色のアクリルプレートライトの光が踊る客席の盛り上がりは冒頭から最高潮だ。その熱気と手拍子に応えるように、二宮はキレの良いダンスと張りのあるボーカルで観客を魅了していく。

二宮の衣装はオールホワイト。シューズのみが赤色で、MATSURI、Kya73、YuTa、miharuら4人のダンサーたちの赤い衣装とのリンクを感じさせる。続く、「異世界協奏曲」（清野研太朗）では、勇者の冒険を想起させるファンタジックな映像をバックに、魔物を倒し、大きくジャンプ！ 一転、アカペラから入る「Answer」（幾田りら）では、孤独と向き合い日々を紡いでいく“僕”の物語を切々と歌い上げる。

自身初のファンミーティングで二宮が選んだアプローチは、ズバリ“全力で歌って踊る”。最新カバーアルバム『◯◯と二宮と2』（読み：マルマルトニノミヤトツー）の収録曲を、熱の入ったボーカルとフレッシュなコレオグラフィーで届けていく。まさに、“歌って踊るアイドル・二宮和也の帰還”といったパフォーマンスだ。

「無事に最終日までたどりつくことができました」、「最高の一日になれば」と二宮が改めてファンに挨拶。「ここからは、さまざまな愛についての歌を」と、祝祭感溢れる「薔薇とローズ」（さかいゆう）、ドラマチックなコレオグラフィーと映像が印象的な「ピアス」（さとう。）を絶唱。さらに、「未来花」（スキマスイッチ）では、親交のあるピアニスト・まらしぃのピアノ演奏の映像をバックに、繊細なファルセットとロングトーンを駆使して表情豊かなボーカルを聴かせる。

ここで、「二宮なりにいろいろなファンミーティングを研究した結果」と、ファンから寄せられた“質問コーナー”へ。そのほか、本公演のDVD/Blu-ray、2026 年カレンダー、デジタル発行のファンクラブ会報を一冊のフィジカルにまとめたYEAR BOOKのリリース情報解禁を軽妙なトークで告知。時折、客席からの呼び掛けにも応えながら、客席全体を収めての記念撮影に興じるなど、和やかな時間が過ぎていく。

ここから”Show Case”はいよいよ後半へ。「僕の大好きな曲ですし、みなさまにも馴染みがある曲なんじゃないかと」と、ビジョンに描かれた満点の星々に囲まれて「夜空ノムコウ」（SMAP）を歌い上げると、星空が宇宙に変わり「謎謎」（RADWIMPS）へ。二宮と4人のダンサーが織り成す幾何学的なフォーメーションが素晴らしい。そして「ラストソング」（Official髭男dism）では、この日の二宮の会場入りから、リハーサル、バックステージの様子やファンの表情、つい先程までのステージの模様がダイジェストで映し出される。〈まだ遊びたりないよ/もっと歌いたいのにな〉という歌声とともに、この日、この場所だけの貴重な“思い出”をファンとともに分かち合おうとする二宮の想いが伝わってくる。

ラストのMCでは、カバーを快諾してくれた楽曲のオリジナルアーティストたちへの感謝を語り、「またみんなで集まることを期待して」と笑顔を見せる。そして、「嫌なこと、理不尽なことが起こるかもしれないけど、そんなときはこの動画を観て、明日だけでもがんばってみようと思ってもらえるとうれしい」と、“撮影OK”で「週末のマーチ」（Ryo Umekawa）を清々しくパフォーマンス。去り際、華麗に投げキッスをキメると、自身初のファンミーティングとなった“Show Case”の全公演が幕を閉じた。

それぞれの日々のなか、自分と向き合い、前を向いて未来へと歩む人たち＝ファンへエールをおくる。そんなアルバム『◯◯と二宮と2』の世界を基調に構成された初のファンミーティングは、二宮の才気とセンスと魅力とマイペースが煥発した、眩いばかりのひとときとなった。二宮和也とファンの新しくもかけがえのない“思い出”となった“Show Case”、12月25日リリースのDVD/Blu-rayで、ぜひとも多くの人に、繰り返し楽しんでほしい。

文◎内田正樹

写真◎西槇太一

■『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”』

2025年12月25日(木)発売 [Blu-ray]

品番：KAZU-00001

価格：8,800円(税込) [DVD]

品番：KAZU-00002

価格：8,800円(税込) ＜商品仕様＞

■三方背仕様​

■スペシャルフォトブックレット(40P) ​

グッズ撮影のメイキング風景から、リハーサルの様子、公演当日の写真までを40ページに収めたスペシャルフォトブックレット。 舞台裏から本番までの特別な瞬間を凝縮した一冊です。 ＜特典映像＞ ​

■各地質問コーナー集 ​

愛知、福岡、北海道、大阪、東京公演の厳選された質問コーナーを収録しています。 ​

■オフィスにのホールディングス社員記録映像 ​

オフィスにのホールディングス内で募集中の映像で制作されます。​ 【収録内容】 ※Blu-ray/DVD共通

1.あの夢をなぞって

2.異世界協奏曲

3.Answer

4.薔薇とローズ

5.ピアス

6.未来花

7.夜空ノムコウ

8.謎謎

9.ラストソング

10.週末のマーチ ※本編および特典映像は日本語字幕有りでもご視聴いただけます

※Blu-ray/DVDは共通の内容になります

※本商品は予約商品となります 【販売サイト】

オフィスにの本店

https://office-nino.co.jp/honten/

※10月10日(金)までに予約いただいた方は12月25日(木)にお届けします。

◾️東京公演 生配信アーカイブ ◆見逃し配信期間

＜オフィスにのホールディングス会員限定チケット＞

配信準備が整い次第 〜 10月19日(日) 23:59まで ◆一般チケット

配信準備が整い次第 〜 10月14日（火）23:59まで

※配信準備が整い次第、オフィシャルHPおよびSNS等でお知らせいたします。

※期間中はお好きなタイミングで繰り返しご視聴いただけます。 ◆視聴チケット販売期間

・オフィスにのホールディングス会員限定チケット＞

2025年9月16日（火）20:30 〜 10月19日（日）22:59まで

・一般チケット

2025年9月16日（火）20:30 〜 10月14日（火）22:59まで ◆視聴チケット価格

オフィスにのホールディングス会員限定チケット：3,500円（税込）

一般チケット：4,500円（税込）

※「オフィスにのホールディングス会員限定視聴チケット」は、チケット購入時に会員の方のみご購入いただけます。 ライブ配信サイト：https://office-nino.co.jp/s/ls/page/showcase2025

■OFFICIAL GOODS事後通販決定 ＜OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025＞オフィシャルグッズの事後通販を実施。10月10日(金)までのご注文で必ずご購入いただけます。 【販売サイト】

オフィスにの本店

https://office-nino.co.jp/honten/

※各会場限定商品および “Show Case” ショッパー は事後通販の実施はございません。

