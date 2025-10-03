µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡¡¡ÈÁûÆ°¡É¤á¤°¤ê¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤¬¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡°®¼êµá¤á¤é¤ìµñÈÝ¤·¤¿¤é¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê46¡Ë¤¬2Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦26¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê73¡Ë¤È¤ÎÁûÆ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¦M¡¼1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2017Ç¯¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÏÂµí¤¬Í¥¾¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ëµ×ÊÝÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ç¡È¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¡É¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Çµð¿Í¤È¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£µð¿Í¤Ï¼è¤ê´¬¤4¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æµ×ÊÝÅÄ¤Î³Ú²°¤òË¬¤ì¡¢¼Õºá¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö1¤Ä¤ª´ê¤¤¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡£¤³¤ì¤Ç¡Êº£¸å¤Ï¡Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°®¼ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¦¡£¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Ç¡È·ù¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµñÈÝ¡£¤½¤Î»þ¤Îµð¿Í¤Ï¤È¸À¤¦¤È¡Ö·ÝÎò2Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¼¤Ç¡¢Å·°æ¸«¤Æ¡È¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¿³ºº°÷¤ò¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Î¿Í¤Î¤³¤È·ù¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÀ¿ô·ë¹½°ì½ï¤Ç´¶À¤¬»÷¤Æ¤¿¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¡£