公益社団法人SVリーグ（SVL）は2日（木）、昨シーズンに続いて有料サービス「J SPORTSオンデマンド」（運営：株式会社ジェイ･スポーツ）にて全試合のLIVE配信が決定したことを発表した。

いよいよ10月10日（金）に開幕し、2シーズン目を迎えるSVリーグ。今季はより多くの人にSVリーグを楽しんでほしいという思いから、レギュラーシーズン男女88試合（全節男女2試合ずつ）を無料でLIVE配信する特別企画「SVリーグ Free Live Game!」の実施も決まった。

この企画は、全節男女2試合ずつ（土曜日・日曜日で別カード） 計88試合を各種配信プラットフォーム（J SPORTSオンデマンド・Amazon Prime Video J SPORTSチャンネル・ABEMA de J SPORTS・U-NEXT J SPORTSバレーボールパック※2025年12月から実施予定）にて無料LIVE配信するもの。さらに、88試合のうち「GAME1（44試合）」の第1セットに限り、J SPORTS公式バレーボールYouTubeでも無料でLIVE配信がされる。

「バレーボール、気になるけど有料は…」という人が無料で配信を視聴できるこの企画は、昨季よりも多くの人にSVリーグを知ってもらえるきっかけになる魅力的な企画だ。

なお、配信以外にも10月のJ SPORTSでの放送も決定している。10月の「SVリーグ Free Live Game!」にて配信される対象試合と、J SPORTSで放送される試合は以下の通り。

■「SVリーグ Free Live Game!」での10月の配信対象試合

▼SVリーグ女子

10月10日（金）第1節 GAME1 大阪マーヴェラスvsヴィクトリーナ姫路

10月12日（日）第1節 GAME2 NECレッドロケッツ川崎vsSAGA久光スプリングス

10月18日（土）第2節 GAME1 大阪マーヴェラスvsアランマーレ山形

10月19日（日）第2節 GAME2 群馬グリーンウイングスvsNECレッドロケッツ川崎





▼SVリーグ男子

10月24日（金）第1節 GAME1 大阪ブルテオンvsサントリーサンバーズ大阪

10月26日（日）第1節 GAME2 ウルフドッグス名古屋vs広島サンダーズ



■J SPORTS 10月 放送情報

▼SVリーグ女子

J SPORTS 3 (生中継):10月11日（土）第1節 GAME1 NECレッドロケッツ川崎vsSAGA久光スプリングス

J SPORTS 1 (生中継):10月19日（土）第2節 GAME1 東レアローズ滋賀vsヴィクトリーナ姫路

J SPORTS 3 (生中継):10月26日（日）第3節 GAME2 デンソーエアリービーズvsSAGA久光スプリングス





▼SVリーグ男子

J SPORTS 2 (生中継):10月25日（土）第1節 GAME1 ウルフドッグス名古屋vs広島サンダーズ

